Jordi Évole opina de forma incontestable sobre lo que hizo el 'Telediario' de TVE con Pedro Almodóvar

TVE ha conseguido en los últimos años convertir en una tradición el resumen del año en el 'Telediario' con un corto creado y dirigido por Carlos del Amor. Y este 2024 lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a emocionar a la audiencia que se encontraba viendo el informativo, entre los que se encontraba Jordi Évole.

Fue en el año 2019 cuando el periodista nos sorprendió, y emocionó, con una brillante pieza audiovisual protagonizada por José Sacristán. Un año después tomó el relevo José Coronado en el que fue el peor año de nuestras vidas debido a la pandemia de la Covid-19. En el 2021 Blanca Portillo dio vida a ese año. En el 2022 fue Luis Tosar y el pasado año, Lola Herrera. Para despedir el 2024, Carlos del Amor ha querido contar ni más ni menos que con 11 artistas para participar en el resumen del año que estaba a punto de terminar.

Bajo la atenta mirada de Pedro Almodóvar, actores y actrices de nuestro cine se presentan a un casting para buscar al protagonista del vídeo de este año. Eduard Fernández, Vicky Luengo, María Galiana, Aitana Sánchez Gijón, Antonio de la Torre, María Galiana, Juan Echanove, y hasta una deportista, Carolina Marín, probarán suerte en el casting. En el vídeo se hace un repaso a todo lo acontecido en el 2024, como la tragedia de la DANA o la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

Jordi Évole se emociona con el Resumen del 2024 de TVE

El Resumen del año del Telediario de TVE volvió a recibir, como en los años anteriores, el aplauso unánime los usuarios de las redes sociales. Entre los comentarios más compartidos se encuentra el de Jordi Évole, quien reconoce que se emocionó al escuchar el Coro de la Unió y de la Primitiva de Pairpota entonar el 'Un beso y una flor' de Nino Bravo, a coro junto a algunas víctimas de la DANA mientras se veían imágenes de las zonas más afectadas por la catástrofe.

"He visto el #TDResumen2024 al mediodía. Lo estoy volviendo a ver. La emoción no me dejó llegar al final. Gracias a Carlos del Amor y al equipo de informativos de RTVE por ideas como esta. No se lo pierda, y si cuando suena Nino Bravo se le cae una lágrima, piensa que no esté solo", escribió Jordi Évole en su cuenta oficial de X.