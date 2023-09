‘GH VIP’, herido de muerte con la peor gala y una Telecinco indeseada por la audiencia

La gala 3 de ‘GH VIP 8’ fue un despropósito de principio a fin. Y los amantes del formato lo tienen claro: se trató de la peor gala y la más desorganizada y soporífera de la historia. Publicidad abusiva, tono blanco y amable insoportable y una estructuración del contenido nefasta. Por supuesto, los resultados de audiencia han respondido a ese sentir generalizado con un catastrófico 10,1% de cuota en sus cuatro horas de duración.

Este dato sin trocear, pero si nos atenemos a la división que hizo Telecinco para inflar el share, lo cierto es que las cifras son igualmente preocupantes. La edición exprés anotó un paupérrimo 7,6% de share y apenas 900 mil espectadores, siendo la última opción de la noche por debajo de ‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’, ‘First Dates’ y ‘4 estrellas’.

El resto de la emisión (de 22:56 a 01:48 horas) anotó un mal 11,6% y poco más de 800 mil televidentes pese a ser una gala con expulsión y nominaciones. Enfrente, la cuarta entrega de ‘MasterChef Celebrity’, que obtuvo un buen 15,7% y casi 1,2 millones de telespectadores en TVE.

La 3ª gala de #GHVIPGala3 cae al 11.6% de cuota, 825.000 espectadores y 2.513.000 contactos únicos



Promedia un 32.8% de fidelidad en sus 172 minutos



+21.2% de plusvalías con #T5



El #Express 7.6% y 941.000 de 21:59 a 22:56 horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/oVVTwdhC7M — Dos30' (@Dos30TV) September 29, 2023

Con todo, que una apuesta reina de la programación como ‘GH VIP’ se desplome de esta forma cuando la anterior edición se despidió con un 38% de cuota es realmente alarmante y no hace más que constatar que la situación de Telecinco reviste mucha gravedad. Ni las marcas asentadas logran el respaldo de un público que desprecia a la cadena y eso urge a tomar medidas extremas.

Mediaset se encuentra en un punto en el que no es que no funcionen los productos; es que no funciona la cadena en general, indeseada por unos espectadores absolutamente decepcionados con su incompetente gestión que se viene produciendo desde la salida de Paolo Vasile. Así se explica que toda la programación esté desangrándose sin que nadie sea capaz de revertirlo.

Al desplome de ‘GH VIP 8’, hay que añadir la pérdida del liderazgo en la mañana, la única franja que controlaban hasta la fecha. Y además de un modo atroz, pues han pasado a ser la cuarta opción con ‘La mirada crítica’ de Ana Terradillos. También el nuevo magacín de Joaquín Prat ha cedido el liderazgo a la competencia.

Y ni qué decir de las tardes. Como apuntábamos hace unos días, la ‘Operación Ana Rosa‘ ha sido uno de los mayores fracasos audiovisuales de la década. Este jueves, ‘TardeAR’ firmó otro mínimo histórico con un lamentable 9,5% de share y apenas 700 mil espectadores. Hace justo un año, ‘Sálvame’ se situaba en torno al 14% y los 1,2 millones. No hacen falta más palabras.

En consecuencia, este día horribilis (otro más) para Telecinco se saldó con una media global del 9,6%, muy alejada de La 1 con un 11% y, especialmente, de Antena 3 y su 14,7%. Una auténtica debacle teniendo a un formato estrella como ‘GH VIP’ en la parrilla. Un formato al que no se ha cuidado y que, irremediablemente, está herido de muerte.