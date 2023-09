‘GH VIP 8’: primer expulsado, nominados y novedades de la gala 3 en directo

Álex o Luca: solo puede quedar uno

Álex Caniggia o Luca Dazi. Luca Dazi o Álex Caniggia. El orden no altera el producto, pero sí quién va a abandonar la casa esta noche. Uno de los dos concursantes se convertirá en el primer expulsado de GH VIP 8.

Con personalidades muy diferentes, ambos han afrontado la nominación a su manera. Por un lado, se ve a un Luca Dazi completamente hundido y desconsolando, lamentando que el «público no me quiere, no me apoyan» y que «me duele que la gente me castigue». Por otro, un confiado Álex Caniggia se toma la nominación contra Dazi como «una final de Champions League», y aludiendo que Dazi «está cagado».