‘GH VIP 8’: Una colaboradora de Telecinco se va de la lengua sobre los concursantes

‘Gran Hermano VIP‘ está a punto de regresar a las pantallas de Telecinco. Lo hará el próximo 14 de septiembre, culminando así una larga espera que ha durado casi cuatro años. Y, como sucede con cada edición de ‘GH VIP’, el principal reclamo son los concursantes que han dicho ‘sí’ a esta atrevida aventura.

De momento, y de forma insólita, la cadena de Mediaset está guardando con muchísimo secretismo la identidad de los 16 famosos que van a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Han ofrecido numerosas pistas de los futuros participantes de ‘GH VIP’, pero a priori todo hace indicar que, en esta temporada, habrá que esperar a la gala de estreno para poder conocer sus nombres.

Hasta entonces, la espera se ameniza con las quinielas y cábalas que circulan entre los seguidores del formato precisamente a raíz de esas pistas. Nombres como Ruth Lorenzo, Mario Vaquerizo, Oriana Marzoli, Rosa López, Juan José Ballesta, Alaska o David Bustamante se han colado en las últimas horas sin que por el momento exista una confirmación oficial.

Además, otro de los rostros que se presumía seguro para formar parte del casting de ‘GH VIP 8’ era Naomi Asensi, una de las concursantes más sonadas de la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ que ha emitido Telecinco. Se creía como un fichaje prácticamente seguro, pero ella misma ha borrado esa ilusión a sus fans a través de un directo en TikTok.

No obstante, aparte de confirmar que no estará en ‘Gran Hermano VIP 2023’, la joven valenciana ha revelado que conoce a, al menos, cinco concursantes. Eso sí, tal y como ha contado, no habrá representación de ‘Tentaciones’. «Son top, son top nivel muy top; nivel de que muchas personas lo van a ver porque han ido esas personas», ha adelantado.

Naomi ha dicho en un directo , que sabe fichajes (bastantes) de #GHVIP8 y que son TOP nivel TOP, que mucha gente va a ver la edición solamente por esas personas. Ósea se viene uno de los mejores casting según estas palabras pic.twitter.com/NrG5UNNOKY — #𝗦𝗥𝗧𝗢𝗣𝗢𝗚𝗚𝗜𝗢 (@srtopoggio) September 2, 2023

Preguntada por sus seguidores si merece la pena el casting de ‘GH VIP’, ha sido todo lo clara que ha podido: «No me sé tantos, me sé cinco, pero de los que me sé molan. Los últimos dos que me sé he dicho ‘vale, por ellos lo veo’. De hecho, los últimos dos que me he enterado que entran sustituyen a otros dos que iban a entrar. Ojalá pueda contaros tantas cosas», ha soltado Naomi. Y hasta ahí ha podido leer. El enigma se mantiene y la expectación crece.