‘GH VIP 8’: La ambiciosa y explosiva lista de concursantes para el reality de Telecinco

Tras ‘Supervivientes 2023‘, la parrilla de Telecinco se encuentra en horas muy bajas. La caída del consumo televisivo propia del verano y, sobre todo, la crisis sin precedentes que sacude al canal, acentuada desde el final de ‘Sálvame’, está llevando a Mediaset a mínimos históricos. Sin embargo, septiembre se vislumbra en el horizonte y, con él, llegará uno de los formatos más esperados: ‘GH VIP 8’.

Y este año más que nunca, pues hay que recordar que los espectadores andan con hambre de ‘Gran Hermano’ desde 2019. Aquella temporada tan vibrante, que se saldó con Adara Molinero como ganadora, fue la última que se ha emitido hasta la fecha. El caso judicial Carlota Prado ha imposibilitado que Telecinco pudiera producir nuevas ediciones hasta que se conociera la sentencia. Ahora que eso ya ha sucedido, ‘GH VIP’ está de vuelta e incluso ya hay fecha confirmada de estreno: el próximo 14 de septiembre.

Así las cosas, Telecinco y la productora Zeppelin TV se encuentran trabajando para cerrar un casting de altura, explosivo y con concursantes más VIPS que nunca y que den mucho que hablar. Se lo juegan todo. Con el calendario marcado en rojo para ese 14 de septiembre, la espera para conocer las identidades se ameniza a golpe de quinielas y cábalas. En El Televisero te ofrecemos nuestra ambiciosa propuesta para el casting:

Carmina Barrios

Carmina Barrios es una de las actrices más queridas del panorama español. De manera que es una de nuestras principales apuestas para esta edición de ‘GH VIP’. Su participación en ‘MasterChef Celebrity’ dio muchísimo juego por su particular humor y su personalidad arrolladora. Tenerla en la casa de Guadalix siguiéndole las 24 horas sería una fantasía y que sus hijos Paco León y María León estuvieran en plató como defensores también. Podría atraer a un nuevo público no tan afín a Telecinco.

Cristóbal Soria

Y qué decir de Cristóbal Soria. Quienes son seguidores de ‘El Chiringuito de Jugones’ de Pedrerol le conocen bien las costuras. Su personalidad es mucho más que arrolladora y además ha sido la revelación en ‘Time Zone’, un escape room que ha aterrizado en HBO Max este pasado julio y en el que ha sacado su lado más jugador y calculador. En la actualidad, es colaborador en el grupo de comunicación y hace unos meses protagonizó el docu reality Maribáñez. Así que esa vinculación hace posible su fichaje.

Macarena Olona

Macarena Olona es el perfil político más atractivo para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. La personalidad enigmática y con carácter y la innegable popularidad de la expolítica de Vox propiciaría que fuera otro de los grandes reclamos de ‘GH VIP 8’. El hecho de que, a priori, se antoje remota su participación en un programa de estas características lo hace más morboso.

Laura Escanes

Con sus casi 2 millones de seguidores en Instagram, Laura Escanes cubriría perfectamente el cupo de influencer. Últimamente se han puesto muy de moda en los realities y, teniendo en cuenta que nos venden un casting con rostros VIPS de verdad, no se nos ocurre mejor nombre que el de la ex pareja de Risto Mejide, que además ha sido portada de revistas del corazón por su supuesta relación en el presente con el cantante Álvaro de Luna.

Blas Cantó

Blas Cantó es sobradamente conocido por la audiencia y, en especial, por el universo eurofan, al que atraería sin duda con una hipotética participación en ‘GH VIP 8’. El popular cantante fue nuestro representante de Eurovisión en 2021. Y se ha dejado ver en varios programas de Telecinco presentando su música.

Mariló Montero

Mariló Montero ha sido chica Mediaset en los últimos meses, por lo que su participación en el reality por antonomasia de la televisión no sería para nada descabellado. La periodista navarra sustituyó además a Marta Flich en su baja por maternidad. Precisamente quien va a ser la presentadora de este nuevo ‘GH VIP’. Mariló también presentó las últimas Campanadas de Mediaset con Risto Mejide. Además, la comunicadora está en un momento en el que ha demostrado que le apetecen probar cosas nuevas. Lo vimos con su reciente incursión en el programa ‘El Desafío’.

Miguel Lago

El cómico Miguel Lago ha dado mucho que hablar con sus intervenciones en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. También participa en la tertulia de ‘El Hormiguero’. Si dijera que sí a embarcarse en una aventura como GH VIP sería su regreso a Mediaset, pues fue colaborador de ‘Todo es mentira’. En ese sentido, digamos que tiene un vínculo especial con la presentadora Marta Flich.

Almudena Cid

Almudena Cid está de plena actualidad y es una de las candidatas más codiciadas en este preciso momento. La paternidad sorpresa de su ex Christian Gálvez junto con Patricia Pardo han causado un gran terremoto en el mundo de la crónica social. Así que su reaparición pública en un formato como este, donde podría hablar de cómo fue su traumático divorcio con el presentador, de hace muy deseada.

Melani Olivares

Melani Olivares tampoco debe faltar en un casting que se precie. Conocida por el gran público por la exitosa serie ‘Aída’ en el pasado y por su reciente papel en ‘Amar es para siempre’ en Antena 3, es otra de las actrices bomba que Telecinco debería incorporar en el elenco de concursantes. Además, con su numerosas apariciones en el ‘Deluxe’ ha demostrado ser una persona con mucho carácter y determinación. Ingredientes necesarios en una convivencia.

Pablo Puyol

Para completar el universo actoral, un nombre masculino podría ser Pablo Puyol. Es un rostro bastante reconocible por sus interpretaciones en la mítica serie ‘Un paso adelante’ en Antena 3. No obstante, hace unos meses expresaba su malestar después de que Atresmedia no contara con él en la secuela UPA Next. Puyol también tiene en su haber otras ficciones como Tirando a dar, La que se avecina o Esposados en Mediaset o Servir y Proteger en TVE.

Arancha Sánchez Vicario

En el mundo del deporte, si hubiera que escoger a un rostro que atrajera a un público transversal, ese podría ser el de Arancha Sánchez Vicario. La ex tenista además ha sido portada de muchas revistas del corazón y ha protagonizado algún que otro escándalo en la prensa rosa. Lo cierto es que no es amiga de los medios, pero hay que recordar que en 2018 accedió a dar la cara en Sálvame Deluxe.

Fernando Hierro

No hay nadie que no conozca a Fernando Hierro. Fue jugador del Real Madrid entre 1989 y 2003 y ocupó el cargo de seleccionador de España durante el Mundial de Rusia 2018. El exfutbolista y entrenador es actualmente director del Club Deportivo Guadalajara en México. Su nombre sería un indiscutible bombazo para captar al target más masculino y todo un revulsivo para ‘GH VIP 8’.

Bárbara Cañuelo

Bárbara Cañuelo es la gran pedida por el público más fanático de ‘Gran Hermano’ desde hace tiempo. Así como Adara Molinero fue la demandada en la séptima edición, ahora es ella quien inunda las redes sociales. Bárbara fue concursante de GH 17 junto con Adara y dio lugar a momentos épicos que no han caído en el olvido casi siete años después. Sin embargo, tuvo que abandonar por la repentina muerte de su padre. Con todo, es necesaria su vuelta a Guadalix para cerrar el círculo.

Luca Dazi

Telecinco ha pescado recientemente en programas como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’ para sus concursos de telerrealidad. La propuesta de El Televisero es clara: Luca. El tiktoker, un mundo también a explorar, fue concursante de la undécima edición del talent culinario de TVE y su paso fue muy, muy controvertido. Tanto que hubo muchas voces que acusaron al programa de tongo y favoritismo por mantenerle en la edición simplemente por armar bulla. Es la pieza fundamental que requiere un espacio de convivencia.

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez se ha hecho notar mucho en los últimos meses como defensora de Adara en los platós de Supervivientes. Ella, que fue concursante del reality de aventuras en 2020, sabe muy bien de televisión en general y de los realities en particular. Esa pericia y soltura que ha ido adquiriendo la convierten sin duda en una candidata más que acreditará para formar parte de GH VIP 8.

Naomi de ‘La Isla de las Tentaciones’

Naomi Asensi fue una de las concursantes que más se hizo notar en la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Su carácter impenitente y la cantidad de memes que protagonizó la elevaron como la estrella del reality show de parejas. Actualmente es colaboradora de ‘Así es la vida’, el programa sustituto de ‘Sálvame’. Así que es muy factible su incursión en ‘GH VIP’.