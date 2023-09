Fracasa el plan de ‘GH VIP’ con Pedro García Aguado con un giro de guion que acabó fatal

‘GH VIP’ ha estado a punto de sumar en tan solo una noche a dos nuevos concursantes. El reality le ha abierto las puertas a Javier Fernández, un nombre que los espectadores ya conocían desde la primera gala, pero que no se había incorporado hasta ahora. Sin embargo, el patinador por poco entra acompañado de Pedro García Aguado debido a la propuesta en firme que la organización le ha hecho. Tras unas horas pensándoselo, el infiltrado ha acabado rechazando dicha oportunidad.

Cabe recordar que el conocido como ‘hermano mayor’ entró a la casa de ‘GH VIP’ como infiltrado. A pesar de su reto y de tener pactada su salida, Pedro García Aguado no ha podido aguantar la presión y ha desvelado su papel entre lágrimas. «Me siento como un traidor. Es muy jodido. No sé si soy la mejor persona para este papel. Me da mucha pena, muchísima pena que salga la palabra traición cuando sé que no he traicionado a nadie. Me sabe mal», ha reconocido.

De igual manera, Pedro ha reseñado la unión que ha generado «No puedo evitarlo. No puedo decir que no sienta nada por nadie de ahí. No puedo decir que mañana me voy y que soy el infiltrado. Convivo con ellos como hacía tiempo que no convivía con nadie». Tras ver estos vídeos la presentadora del reality de Telecinco ha contactado con él para exclamar: «¡Qué poder tiene este programa que un tío duro como tú y con tanta trayectoria vital se abra de esa manera! Es muy grande».

Lejos de quedarse ahí, la presentadora de ‘GH VIP’ le ha formulado la decisiva pregunta que marcaría su rumbo en el reality: «Ahora atento a lo que te voy a proponer eh. ¿Quieres convertirte en concursante oficial?». «¿Cómo?», ha reaccionado él. Ante ello, Marta Flich ha comentado: «No quiero que me contestes ahora, porque sé que hay que pensarlo, pero te repito la pregunta. ¿Quieres convertirte en concursante oficial? Piénsalo, te dejo unos minutos».

La decisión final de Pedro García Aguado que revienta el plan de ‘GH VIP’

Dicho y hecho: al final de la gala Pedro García Aguado ha compartido su decisión. «Tres argumentos te doy. El primero es que es una mala semana para entrar de concursante por el poco dinero que hay para la comida, pero bueno sé que Sol y Jessica lo van a hacer bien… El argumento a favor es que me ha sabido a poco y claro que me encantaría entrar como concursante. Es grandioso. Pero claro, el otro argumento que tiene más peso es que hay mucha gente que me está esperando fuera, aparte de mi pareja l, que me cortaría las alas. Hay mucha gente que me está esperando para ayudarles. Vamos a hacer una cosa, yo te digo que de momento no», ha respondido.

Ante esta argumentación, la presentadora le ha invitado a quedarse asegurando: «Las oportunidades solo pasan una vez. A lo mejor el momento es solo ahora». «Lo sé Marta, pero en este momento es no», ha respondido el hasta ahora concursante infiltrado. «Muchísimas gracias Pedro. Siempre vas a formar parte de la familia de ‘Gran Hermano’. Muchísimas gracias», le ha despedido Marta Flich.