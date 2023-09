Es imposible ser más claro que Jorge Javier con Manuela Carmena hablando de su fracaso

Jorge Javier Vázquez no se corta un pelo a la hora de referirse a las bajas audiencias que está cosechando ‘Cuentos chinos’, el programa que suponía su vuelta a la televisión tras meses de ausencia. Sobre ello ha reflexionado este miércoles en su blog y sobre ello se ha pronunciado también en la entrega de ‘Cuentos chinos’ de este miércoles 27 de septiembre, que ha contado con una visita de excepción, la de Manuela Carmena.

Con la ex alcaldesa de Madrid ha hablado, entre otras muchas cosas, sobre el fracaso, ella tras perder las elecciones y él por las bajas audiencias de su programa,

Jorge Javier sobre las audiencias de ‘Cuentos chinos’: «Pensaba que no iba a perder»

Jorge Javier ha preguntado a Carmena sobre cómo vivió la noche en que perdió la alcaldía de la capital, que pasó a manos de José Luis Martínez-Almeida. A lo que la invitada respondió con total sinceridad: «Yo creía que no iba a perder, la verdad». Una confesión a la que se sumó el presentador, como siempre con su habitual sentido del humor: «Te ha pasado igual que a mí, que pensaba que no iba a perder. Pero a veces sucede».

Sobre aquel momento, la exalcaldesa recordó que «cuando perdí empecé a ver las ventajas de volver a casa. Pensé que podía hacer otra cosa, que era una faceta que había acabado. Ni una lágrima. Me puedo poner triste pero no por perder unas elecciones de un ayuntamiento», dejó claro.

Jorge Javier también quiso conocer un poco más fondo a su invitada haciéndola una serie de preguntas breves. Entre otras cosas, Manuela Carmena reconoció que ya no tiene «tiempo de discusiones absurdas, quiero hacer cosas que den vida. Me encantan los proyectos nuevos. No tengo edad para correr la carrera de fin de año», confesó entre risas.

¿Por cuánto dinero entraría Manuela Carmena en ‘GH VIP’?

Además, argumentó el motivo por el cual no cree en la política como profesión: «No creo que deba haber políticos profesionales porque entonces no quieres que te echen. Pierdes la perspectiva de lo que es. Es una responsabilidad durante un tiempo para gestionar tu ciudad, tu país y volver a lo tuyo».

Otra de las preguntas que le hizo Jorge Javier fue por cuánto dinero entraría en la casa de ‘GH VIP’. En un primer momento, ella dejó claro que por ninguno, que es algo que jamás haría. Si bien instantes después señaló una única forma de aceptar el reto: «Si me dijeran que puedo organizar eso como quiera. Nadie insulta, nadie tiene actitudes de confrontación, cambiaría toda la organización, sería la casa del ‘GH’ deliberativa, sorprendente».