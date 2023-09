Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre cómo se siente realmente ante su mala audiencia

Jorge Javier Vázquez no está pasando por un buen momento televisivamente hablando. Su regreso a Telecinco no ha sido el esperado por cómo está rindiendo ‘Cuentos Chinos’, su nuevo programa de access prime time que buscaba hacer sombra a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Sin embargo, este formato no solo no ha conseguido hacerle competencia, sino que además ha provocado que la cadena baje aún más en esa franja horaria. Sin ir más lejos, este martes ‘Cuentos Chinos’ firmaba mínimo histórico con un paupérrimo 5,8% de audiencia. Fue la última opción entre todas las ofertas.

Así las cosas, es inevitable pensar en cómo se siente Jorge Javier Vázquez ante este tropiezo profesional. Él mismo ha compartido sus sensaciones a través del blog que tiene en la revistas Lecturas y de un modo singular: estableciendo los paralelismos que cree tener con Shakira ahora que vuelve a estar en boca de todos por su último tema.

Jorge Javier Vázquez: «Protegiéndome para que la realidad no me aplaste»

«Cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando, cuanto menos, complicada», sentencia Jorge Javier.

Y añade: «Me parece muy valiente Shakira hablando de esa parte de la vida que pretendemos ocultar porque no cotiza en redes sociales». Para acabar su pronunciamiento con una frase muy tajante que tiene que ver con ese difícil estado profesional en la actualidad: «Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele por las rendijas de mi casa».