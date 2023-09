El tenso enganchón de Malú y Antonio Orozco en ‘La Voz’ tras su indigesta insinuación

Este viernes 15 de septiembre Antena 3 ha estrenado una nueva edición de ‘La Voz’ con Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi como coaches. Y ya durante las primeras ‘audiciones a ciegas’ se produjo un tenso momento entre dos de los miembros del jurado por hacerse con la voz de Larisa Rodríguez, una cantante de Santander a la que le encanta el rock.

La cántabra le dedicó su actuación a su padre, fallecido en el año 2018. «Él está en el cielo dándome toda su energía», comentó, muy emocionada. Larisa interpretó el mítico tema de AC/DC, ‘Highway to Hell’ y lo hizo tan bien que consiguió que Malú y Antonio Orozco se diesen la vuelta. Sin embargo, a la cantante no le hizo ninguna gracia que su compañero también se interesase por la concursante.

«Darle al final de la canción es pura estrategia. Si le das, el otro le da simplemente por fastidiar. Ahora nos vamos a pelear», advirtió la ex de Albert Rivera, criticando la forma de actuar de Orozco. Malú intentó que Larisa la eligiese a ella para formar parte de su equipo y no la importó echar por tierra la estrategia de su compañero: «Él se ha dado la vuelta porque yo me he dado la vuelta. Lleva así todo el rato».

Antonio Orozco acusa a Malú de «una manipulación continua»

Ante semejante acusación, el intérprete de ‘Devuélveme la vida’ aseguró que la cantante estaba haciendo «una manipulación continua». «Yo soy tan bueno, que de bueno soy tonto», reconoció, visiblemente molesto, el catalán. Pese a esto, él sacó toda su artillería pesada para que la cántabra se fuera a su equipo.

Pero Malú tampoco se quedó atrás, y le recordó a Larisa que había sido la primera en pulsar el botón rojo. Incluso llegó a utilizar la maternidad para empatizar con la concursante: «Podríamos juntar a los niños para que jugaran. Eso nos une». Finalmente, esta estrategia surtió efecto y Larisa se fue al equipo de la cantante, puesto que, según ella, fue la primera en girar su silla.

«Es gratificante pelearte a fuego y que se vengan a tu equipo. Es muy guay. Se celebra con mucha ilusión», reconoció la sobrina de Paco de Lucía. Por su parte, a Antonio Orozco no le quedó más remedio que tomarse la derrota con ironía después de que su compañera le restregase su triunfo. «Cómo me ha gustado levantártela. Eso ha sido lo mejor», sentenció ella, entre risas.