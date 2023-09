Antonio Orozco deja en evidencia este secreto de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos recibía este miércoles en ‘El hormiguero‘ a los coaches de ‘La Voz’. Así, Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi acudían al formato de Antena 3 para promocionar el concurso, que vuelve a la televisión este próximo viernes 15 de septiembre. Lo que no esperaba el presentador con su visita es que iba a quedar al descubierto uno de sus secretos.

Nada más llegar al plató, Pablo Motos los invitaba a sentarse en la mesa principal de ‘El Hormiguero’. Una vez ya en sus posiciones, Antonio Orozco se dirigía al presentador y desvelaba que las posiciones en las que se sientan están pactadas antes de su llegada al plató. «He adelantado un puesto. Es muy fuerte», le comentaba el cantante a Motos.

«Te he puesto ahí porque por lo visto vas diciendo que te ponemos el peor sitio», argumentaba Pablo Motos mientras Antonio Orozco se seguía quejando: «Hombre, es que me pones aquí en la esquina, que parece que te debo dinero, pero si ya he ganado un puesto… que ya veo que es difícil superar a Pablo. A Malú ya es imposible».

En su lugar se encontraba Luis Fonsi que, lejos de molestarse por su nueva posición, bromeaba con sus compañeros: «Yo voy en turismo y ustedes van en business», decía, haciendo referencia a la silla, que también era distinta a la del resto de sus compañeros de ‘La Voz’.

Vista la preocupación de Antonio Orozco por la posición en la que se debía sentar, Pablo Motos le ofrecía coger su sitio y, aunque el cantante en un primer momento negaba la propuesta, la acababa aceptando. «Bienvenidos. Tengo un montón de preguntas que haceros», decía entre risas. Sin embargo, Malú le cortaba rápidamente para hacer una petición: «¿Puedes bajar esa silla? Estás altísimo».

Sin dejar el cachondeo, Antonio Orozco dejaba claro que él no había decidido la altura de la silla y que era una cuestión de Pablo Motos. «Yo no he puesto la silla», reconocía Antonio Orozco mientras Trancas advertía: «No bajes la silla». Por su lado, Pablo Motos lo pedía también: «Es que luego…».