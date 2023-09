El recado de Toñi Moreno a Mediaset por María Teresa Campos: «Le debe muchísimo»

Toñi Moreno ha reaparecido en ‘El programa del verano‘ para recordar a María Teresa Campos tras su triste fallecimiento este martes 5 de septiembre. Son muchos los rostros que han tenido unas palabras hacia la comunicadora, pero las de la andaluza no solo le rinden homenaje, sino que también destapan lo que hizo la comunicadora hasta sus últimos días.

Ambas trabajaron juntas en ‘Cada día’, el matinal de María Teresa Campos en Antena 3, donde Toñi Moreno conoció la cara más exigente de la presentadora. «Cuando trabajaba con ella, no dormía, no vivía. Te exigía el 200%, al igual que se lo exigía a sí misma. Era competitiva a todos los niveles», recalcaba la presentadora. Y es que trabajar con la «reina de las mañanas» no era fácil: «Me hablaba bronqueándome. Todo lo que yo hacía lo hacía mal. Me decía: ‘Yo me veo en ti con tu edad, con esas ganas’. Por eso me daba tanta caña, era como su discípula».

Pero si algo ha querido dejar claro Toñi Moreno, es lo mucho que ha contribuido María Teresa Campos a la televisión. «Lo que hacemos ahora, el magacín entretenido donde hablamos de la actualidad y al mismo tiempo nos divertimos, lo inventó ella», ha contado en el programa de las mañanas de Telecinco.

Toñi Moreno interviene por teléfono en ‘El programa del verano’ para recordar a María Teresa Campos.

Las ganas de hacer televisión de María Teresa Campos eran infinitas. Siempre que podía, expresaba sus ganas de presentar o colaborar en algún programa. Ahora, gracias a las palabras de Toñi Moreno, hemos podido saber que la comunicadora nunca dejó de hacer escaletas para supuestos programas y que incluso llegaron a hacerlas juntas en sus últimos encuentros. «Hacíamos escaletas juntas, ideábamos su vuelta a la tele. La pena que me queda es que ella, hasta el último momento, quiso volver. Quería hacer tele, era su mundo por encima de todo. Lo que más le importaba en la vida era la comunicación», ha revelado la presentadora de Canal Sur.

Asimismo, Toñi Moreno ha aprovechado su intervención en ‘El programa del verano’ para poner en valor la trayectoria de María Teresa Campos y los grandes éxitos que cosechó para Mediaset España: «Esta casa le debe muchísimo. En Telecinco, en Mediaset, lo dio todo. Los compañeros de maquillaje, peluquería… La adoran».

Para acabar, la presentadora ha recordado como un día que se encontraba conduciendo ‘Mujeres y hombres y viceversa’, le llegó una fake news de que María Teresa Campos había fallecido e incluso tuvo que abandonar el plató. «No sé si os acordáis, pero me dio un ataque de ansiedad en directo. Me llamó y me dijo: ‘No sé cuánto me van a llorar mis hijas [cuando muera]. Yo ya sé lo que me has llorado tú'», ha acabado diciendo.