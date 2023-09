El Monaguillo, sobre Pablo Motos y su futuro en ‘El Hormiguero’: «Ha intentado echarme»

Manuel Turizo era el invitado estrella de este miércoles en ‘El Hormiguero‘. El cantante charlaba sobre su carrera musical con Pablo Motos hasta que El Monaguillo entró en escena con su ya mítica y popular sección de objetos traídos de Japón. Además, el humorista estaba de celebración porque su sección cumplía 10 años: «Ha intentado echarme durante diez años y no lo ha conseguido. Son diez años metiéndotela doblada».

El Monaguillo lleva diez años mostrando a la audiencia y al invitado de turno objetos japoneses que no se aprecian aquí en España. Sin embargo, Motos le ha impuesto una serie de normas para esta nueva temporada porque el cómico se ha «repetido un poco» después de tantos años. Por ello, ya no puede llevar más al programa huchas, paraguas, mantas o llaveros.

«Huchas, las has traído todas, paraguas ya aburren ¿Tú te crees que va a Japón y se trae mantas?», se quejaba Pablo Motos a Manuel Turizo, que por su cara parecía que no acababa de entender nada de lo que estaba sucediendo en el programa. Aun así, El Monaguillo hacía caso omiso a Pablo Motos y volvía a traer objetos ya prohibidos por el presentador.

El cómico le enseñaba a la audiencia un paraguas para perros, algo que no hacía ninguna gracia al presentador. «Esto es una mierda», protestaba Pablo Motos. Esta no era la única creación del cómico, sino que también exhibía su «dispositivo de presencia analógico» para que «siempre estés en casa». No obstante, solo se trataba de una fotografía a tamaño real pegada sobre un aspirador.

Era entonces cuando el propio Manuel Turizo, que no estaba entendiendo la sección de ‘El Hormiguero’, señalaba la propuesta de El Managuillo: «Tú compraste un robot para limpiar el suelo y le pegaste una foto encima». Para acabar, Pablo Motos volvía a mostrarle su queja: «Te lo está diciendo el invitado. Monaguillo, hay que mejorar».