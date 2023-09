El altercado de Aitana en las instalaciones de ‘El Hormiguero’ por lo que pasó fuera de cámaras

Aitana Ocaña regresó este miércoles 20 de septiembre a ‘El Hormiguero’ para presentar su tercer disco, ‘Alpha’, que saldrá a la venta este próximo viernes. Además de para promocionar su inminente gira por España y Latinoamérica. Sin embargo, la visita al programa de Pablo Motos se volvió algo agridulce para la cantante por un incidente con el padre de una de sus seguidoras.

A su llegada al estudio donde se graba el programa de Pablo Motos, la esperaban a las puertas decenas de fans, muchos de ellos acompañados por sus padres. Y precisamente con uno de ellos tuvo un encontronazo Aitana. La catalana se hizo fotos con varias de las chicas, pero tal era el tumulto que, para que todas ellas tuvieran un recuerdo suyo, la joven propuso hacer una foto de grupo.

Sin embargo, esta idea no le pareció bien al progenitor de una de las chicas que, según el resto de seguidores allí presentes, la insultó llamándola «asquerosa» y «mierdera». Algo que, como era de esperar, no sentó nada bien a la artista, quien le pidió un poco de respeto: «Solo te pido que tengas un poco más de respeto». «Es que la otra vez hiciste lo mismo», le espetó el hombre.

Aitana reprocha la actitud del padre de una fan a su entrada a ‘El Hormiguero’: «Solo pido un poco de respeto»

La cantante se mostró visiblemente enfadada, aunque muy educada y sin perder en ningún momento las formas, como se puede ver en los vídeos que se han compartido en las redes sociales, Aitana le contestó que «siempre que puedo me paro, lo único que pido es que tengáis un poco de respeto».

«Eso no está bien que lo digáis, porque yo siempre que alguien me pide una foto, siempre que estoy en la calle o lo que sea, siempre me la hago. Jamás digo que no», continuó diciendo la cantante. Ante esto, el padre le pidió disculpas y ella le dio las gracias por disculparse. Tras lo cual, posó con la joven, que del disgusto por la situación originada por su padre se puso a llorar en el momento de hacerse la foto.