Critican desde ‘Así es la vida’ a Jorge Javier y en estos términos: «Es un guantazo…»

Isa Pantoja visitaba este lunes ‘Cuentos chinos’ para hablar de su próxima boda con Asraf Beno en la que Jorge Javier Vázquez ejercerá de padrino. Un asunto que ha generado mucha controversia este martes en ‘Así es la vida’ con Makoke y Raúl García criticando la elección de la hija de Isabel Pantoja.

Al volver de un resumen de la entrevista de ‘Cuentos chinos’, Raúl García se preguntaba qué trato tan personal tenía Isa con Jorge Javier para que fuera su padrino. «La pregunta más que que relación tiene con Jorge Javier debería ser que relación tiene con esa madre porque una madre pase lo que haya pasado debería ir a la boda de su hija. Y una madre no puede estar condicionando la vida de su hija siempre», defendía por su parte Carmen Borrego.

Pero era Makoke quien ponía el grito en el cielo por la decisión de Isa Pantoja. «Que diga Isa Pi que qué más puede hacer cuando ha invitado primero a Jorge Javier de padrino de la boda y después a Dulce apaga y vámonos. Si mis hijos se casan e invitan a mis mayores enemigos me están dando una guantada sin manos», soltaba la colaboradora de ‘Así es la vida‘.

Por su parte, Almudena del Pozo recordaba que Isa Pantoja había intentado reconducir la relación con su madre desde hace años. «Ha tenido que vivir feo tras feo. Isa Pantoja ha estado para su madre absolutamente nadie. Lo que no puede ser es que diga este invitado no me gusta y este padrino tampoco», sostenía la colaboradora. Asimismo, Sandra Barneda recordaba que tanto Dulce como Jorge Javier han dicho que si es por ellos por lo que no va Isabel Pantoja que ellos se echan a un lado.

En ese sentido, Carmen Borrego recordaba que Isa Pantoja tuvo que saltar la valla de Cantora para ver a su madre y que había elegido a Jorge Javier de padrino cuando ya sabía que su madre no va a ir a la boda. «Isabel Pantoja no es justa con su hija», sentenciaba la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Makoke, muy crítica con Isa Pantoja en ‘Así es la vida’

Makoke y Carmen Borrego discutiendo por Isa Pantoja

No obstante, Sandra Barneda también cuestionaba si era normal que Jorge Javier fuera el padrino. «Que vaya Dulce lo entiendo, ¿pero Jorge?», preguntaba la presentadora desconociendo la relación que tiene su compañero con Isa Pi. «Isa lo ha contado que para ella él era como su padrino televisivo», insistía Borrego.

Pero Makoke seguía atacando a Isa Pantoja por la elección de Jorge Javier Vázquez. «Es que le ha dado muchas guantadas sin mano a la madre. Primero hace de madrina de su hijo a Dulce, ahora que si Jorge Javier, luego el novio va a un reality y dice que tiene una familia de mierda. Han sido muchos feos», insistía Makoke.

Pero Carmen Borrego y Almudena del Pozo recordaban que Dulce era quién había cuidado de Isa Pantoja y de su propio hijo. «Pero yo no hago madrina de mi hijo a la máxima enemiga de mi madre», volvía a decir Makoke en ‘Así es la vida’.