Condenan lo ocurrido con Sonsoles Ónega en Antena 3: «Si ‘La Noria’ fue cancelada, aquí igual»

Sonsoles Ónega y su programa ‘Y ahora Sonsoles’ están en boca de todos por lo que han hecho estos últimos días ante la llegada de ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana. Y no precisamente por el hecho de haber conseguido ganar a su nuevo rival en audiencia.

Así, Sonsoles Ónega y su programa han querido reforzar sus contenidos esta semana con varias exclusivas. Por un lado, ‘Y ahora Sonsoles’ conseguía el testimonio de un joven que había denunciado a Edwin Arrieta en Bogotá por acoso. Lo que servía para que la presentadora soltara un controvertido comentario.

«La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este«, soltaba Sonsoles Ónega provocando la indignación de muchos espectadores en Twitter. «Yo creo que la desgracia de Edwin Arrieta es haber sido asesinado por Daniel Sancho«, le corregía por su parte Luz Sánchez-Mellado.

La polémica entrevista al padre de Rosa Peral

Este miércoles, Sonsoles Ónega también conseguía otra exclusiva: la entrevista al padre de Rosa Peral. La presentadora intentó ser empática con su invitado llegándole a decir que «me imagino que hay que ser muy fuerte para aguantar tantos años escuchar que tu hija es una asesina«.

Durante la entrevista, el padre de Rosa Peral no dudó en defender a su hija asegurando que era inocente y que no había ningún tipo de prueba contra ella. Algo que no es así pues cabe recordar que la ex-policía fue condenada a 25 años de prisión tras tener pruebas de que ella junto a Albert López estuvieron detrás del asesinato de Pedro R.

Un blanqueamiento a Rosa Peral que incluso Antonio Naranjo no dudó en criticar en presencia de la propia Sonsoles Ónega. «Este caso es un caso juzgado con una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo y con un cúmulo de pruebas de una dimensión tal que presentar a esta mujer como una víctima en lugar de una culpable de un asesinato terrible con alevosía como que no. Es un asesinato preparado durante tiempo y comprobado con pruebas periciales que demuestran la connivencia con el otro condenado por asesinato pues si al menos pidiese disculpas y cumpliese con su castigo podía ser indulgente, pero yo me niego a participar en el blanqueamiento a asesinos«, se quejaba el colaborador.

Avalancha de críticas a Sonsoles Ónega

Como era de esperar, esta entrevista al padre de Rosa Peral en ‘Y ahora Sonsoles’ ha generado un sinfín de críticas tanto al programa como a Sonsoles Ónega por «blanquear» a asesinos. Son muchos los que recuerdan cuando Telecinco tuvo que cancelar ‘La noria’ por quedarse sin publicidad tras un boicot por entrevistar a la madre del Cuco y pagarle por esa entrevista.

Hace unos años por algo muy parecido cancelaron un programa “LA NORIA” pero @sonsolesonega y @YAhoraSonsoles parecen no conocer los límites . Han llegado a un punto de tal desagrado y vergüenza que ya todo les vale . ASQUEROSO https://t.co/HTidYUPt9J — LAU & MIKEL (@lauymikel) September 21, 2023

Cuando en la Noria se entrevistó a la madre del Cuco, se creó tal polémica que el programa terminó cerrando. Aquí en cambio no ha pasado nada.

Ayer tocaba tachar de monstruo a la víctima de un descuartizamiento y hoy blanquear a la viuda negra condenada a 25 años.

Basta de blanquear a Rosa Peral, hay pruebas, se posicionó su móvil junto al de Albert y Pedro la noche del crimen, y ella misma reconoció q al día siguiente mandó mensajes haciéndose pasar por Pedro, por miedo a Albert? Yo me río, y encima fue muy cerda al querer implicar al ex https://t.co/TQQxN7xHzp — Clau (@ClaudiaHF_) September 21, 2023

Imagínate a @sonsolesonega entrevistando con ese cariño al padre de Miguel Carcaño, a la madre de El Chicle… con la intención de blanquear a los asesinos. Pues esto es exactamente lo mismo. https://t.co/lIskYaUA0v — Álvaro Vargas (@alvarovargas80) September 21, 2023

