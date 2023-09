Sonsoles logra el testimonio más impactante del caso Daniel Sancho: «Me hubiese matado»

‘Y ahora Sonsoles’ anunciaba este lunes a última hora de la mañana un gran bombazo sobre el caso de Daniel Sancho para opacar el estreno de ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana. Así, el programa de Sonsoles Ónega cebaba que había tenido acceso al testimonio de un hombre que había denunciado a Edwin Arrieta por acoso.

Así, el espacio que presenta Sonsoles Ónega ha tenido acceso a la denuncia que interpuso un joven en Bogotá hacia el médico colombiano. «Quiero que se fijen en este hombre. Lo llamamos Luis y su caso es clave en la investigación del caso Sancho. Él pudo ser Daniel. Lo dice en un testimonio estremecedor. Denunció a Edwin Arrieta por acoso y agresiones físicas. Este programa lo ha localizado, ha destapado su caso con el protagonista en exclusiva. Y cuenta datos muy relevantes que definen al cirujano cuando se acercaba a un hombre», aseveraba Sonsoles Ónega al comenzar el programa.

Vamos a inventarse a un acosador y confiar en el relato de uno que no da la cara ,la prensa buscando como ayudar al asesino confeso 🤮💩 pic.twitter.com/TrBgWRiZ9Z — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 18, 2023

Tras ello, ‘Y ahora Sonsoles‘ emitía un vídeo en el que explicaban el caso de este chico que denunció a Edwin Arrieta en el año 2005 cuando él tenía 26 años. «Conocí a Edwin en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago y el cuál yo le dije que no. Me empiezo a asustar cuando él exagera en las llamadas. Cuando no empieza a entender que es un no, que yo realmente no quería ser ni su amigo, ni quería nada con él», relata el joven al programa de Sonsoles Ónega.

«El número lo tengo muy grabado en mi cabeza porque hubo un día que me llamó 143 veces. Me chantajeaba. Chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía personas siguiéndome…», explica el joven sin querer dar la cara por miedo. Un testimonio que recuerda mucho a algunas de las palabras de Daniel Sancho sobre lo que habría vivido junto a su víctima.

El testimonio de Sonsoles Ónega que da un giro a todo: «O me hubiese matado o yo le hubiese matado a él»

Como ya hicieron con otras exclusivas sobre el caso de Daniel Sancho como es el audio y el vídeo de la declaración del hijo de Rodolfo Sancho, el espacio de Antena 3 emitirá la entrevista con este hombre en días sucesivos. Pero si hay unas palabras que llamarán mucho la atención son las que emplea al decir que se siente identificado con Daniel.

«En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Realmente, yo me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia. O él me hubiese matado, o yo le hubiese matado«, añade el hombre en ‘Y ahora Sonsoles’. Una entrevista del programa de Sonsoles Ónega que podría dar un vuelco a todo el caso.