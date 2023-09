La barbaridad que se oye decir a Sonsoles Ónega sobre Daniel Sancho trae gran cola

Sonsoles Ónega ha levantado grandes ampollas por unas palabras sobre el caso Daniel Sancho en su programa de Antena 3. Esta semana, ‘Y ahora Sonsoles’ se ha volcando con ello y ha conseguido en exclusiva un testimonio muy impactante que da un giro más al suceso del momento. Se trata de una antigua expareja de Edwin Arrieta.

Su participación ha sido la gran baza con la que ha contado el magacín vespertino para retener a la audiencia y competir contra la llegada de ‘TardeAR’, la nueva apuesta de Ana Rosa Quintana. El lunes 18 emitieron algunas de las demoledoras declaraciones de este testimonio y el martes 19 le llevaron hasta plató para seguir ahondando en ello.

En ‘Y ahora Sonsoles‘ le definieron como «el hombre que pudo ser Daniel Sancho». Destapó las amenazas, extorsiones e incluso agresiones físicas que recibió durante mucho tiempo por parte del cirujano colombiano. «Me chantajeaba. Chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas y que tenía personas siguiéndome», reveló.

Pero la confesión verdaderamente impactante vino después. «En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Realmente, yo me sentí identificado con Daniel Sancho cuando vi la noticia. O él me hubiese matado o yo le hubiese matado», llegó a declarar ante una Sonsoles Ónega atónita.

Precisamente la reacción de la presentadora a este escalofriante relato ha sido muy sonada (y criticada). Aparte del blanqueamiento que se ha advertido sobre la imagen del hijo de Rodolfo Sancho, la periodista verbalizó una frase muy polémica: «La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este», soltó en referencia a Arrieta y tras oír a esa antigua expareja.

Eso sí, consciente de su barbaridad y de que con su desatinada frase se podía interpretar que estaba justificando de alguna manera el crimen, Sonsoles Ónega se apresuró en matizar lo que acababa de decir: «pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable».

“La desgracia de Daniel Sancho es dar con este, con un tipo como este (Edwin Arrieta)”



Exclamó @sonsolesonega en @YAhoraSonsoles de @antena3com

(📹 de @lebiram34980787)

🤮 🤮 🤮 🤮 🤮

🤮 🤮 🤮 🤮 🤮

🤮 🤮 🤮 🤮 🤮

🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 pic.twitter.com/ehnBWtR64x — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) September 18, 2023

No obstante, el momento en cuestión se ha viralizado en redes y las críticas le han llovido por doquier. Son lapidarias:

Sin palabras ante la prensa 🤐 https://t.co/28fegFxIum — LA MALETA LIVIANA ✨ (@fernandasr40) September 20, 2023

Basta de esta gente, no puede ser real. https://t.co/JZJfXgvEKi — QuesitoAle (@QuesitoAle1) September 20, 2023

¿Perdona?

La desgracia fue de Arrieta al conocer a Sancho.

Nada justifica un asesinato tan atroz pero ahí estáis para blanquearlo y echarle la culpa al fallecido, ole. 👏🏻👍🏻 @sonsolesonega https://t.co/YYJwwQYk3N — Romesita 🜲 | Salvatore (@Romesita_) September 20, 2023

¿Cómo puede decir semejante barbaridad esa tía en la televisión? https://t.co/qivAwA26Er — Nicómaco (@Nicomacoo) September 20, 2023

DIOS MÍO! 😨 justificando un crimen En televisión española en horario de máxima audiencia. QUE ASCO! https://t.co/CU1hgcUvVa — Maria Jose Polo (@MariaJosePolor) September 20, 2023

Ya hay que ser rastrera y ruin para decir esto @sonsolesonega https://t.co/nEpGHrNWYl — ana (@anapxris) September 20, 2023

"La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este" mi titular sería "la desgracia de Edwin fue dar con un tipo como Daniel Sancho " https://t.co/mZVHV884UE — Vanessa S (@vanesantos09) September 20, 2023

Parece ya imposible sorprenderse de todo lo que se ha escuchado en la tele sobre este caso, pero aún lo sigo haciendo.



Lo último de nuestros queridos medios de comunicación es culpar a la víctima.



Es lo que tiene que el asesino sea un pijo con padres famosos… https://t.co/e4ADSu3LuO — Marcos Ce ۞ (@_MarcosCe) September 20, 2023

lo de la prensa española con este caso es preocupante, desgracia la de Edwin Arrieta que es al que han matado 💀 https://t.co/LqcZVS1xjy — sofia 🥀 (@_itsofia__) September 20, 2023

Y la desgracia del periodismo, la radio y la televisión en España es que hay en ellos gente como esta tipeja. https://t.co/Bx1jiHfsyf — Gustavo 🐸🇪🇺🇪🇸🏳️‍🌈🐞🐼🐻 (@gustavo_diezgus) September 20, 2023