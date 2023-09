Carmen Balfagón niega la mayor sobre lo señalado de Rodolfo Sancho: «No es cierto»

Carmen Balfagón se ha sentado este viernes en ‘Mañaneros’, el programa matutino de Jaime Cantizano en TVE, para hablar de las últimas novedades del caso Daniel Sancho; con el foco puesto en esa llamativa decisión de prescindirse de los servicios del abogado tailandés que le había estado asistiendo desde que fue detenido.

En primer lugar, la letrada ha explicado el verdadero motivo de este giro en los acontecimientos: «Simplemente el cliente (Daniel) ha decidido prescindir. En ningún caso dudando de su capacidad profesional, que es muy alta, sino porque la línea de defensa que había planteado Kuhn Anan le generaba diferencias con lo que él pensaba«. De hecho, ha confirmado que «a día de hoy» no hay reemplazo aún: «estamos en los momentos procesales que nos permiten no tener abogado y estamos en la fase de decidir qué abogado».

Al hilo, Carmen Balfagón se ha puesto seria a la hora de desmentir tajantemente el rumor que circula estos días respecto a Rodolfo Sancho: «Lo que quiero dejar claro es que Rodolfo Sancho no ha tenido ninguna diferencia, y esto lo han dicho varios medios, con Kuhn Anan. No ha tenido ninguna discusión. Todo lo que ha hecho ha sido agradecer la labor hecha durante todo este tiempo, pero él tiene que respetar la decisión que ha tomado su hijo, que es el verdadero cliente».

Además, sobre el nulo contacto que al parecer hubo entre el actor y Kuhn Anan en su visita a Tailandia, también se ha pronunciado con firmeza en el matinal de TVE: «Yo no estaba allí, no sé si no hay relación, pero yo tengo que insistir en que, quien diga que ha habido una conversación fuera de tono o poco amable entre Rodolfo y Kuhn Anan, que sepa que no es cierto«. «Y lo que puedo asegurar es que no ha habido ninguna diferencia ni tampoco con Marcos García Montes (abogado de Daniel en España)», ha añadido Carmen Balfagón, justificando que «estos momentos en Tailandia no son los más agradables que mi cliente ha pasado».

Por otro lado, ha opinado acerca de que García Montes esté convencido de que se puede rebajar la pena porque existen atenuantes. En ese sentido, Carmen Balfagón ha pedido prudencia: «En Tailandia no existen atenuantes, esa palabra no existe en el Código Penal allí. Lo que si habla el código en el artículo 173 es que existen los llamados condicionantes, es decir, qué condicionantes tenía esa persona para realizar el acto que realizó. Pero en el momento actual y respetando la opinión de mi compañero, creo que es demasiado pronto para hablar de eso».

Por último, sobre si va a ser muy difícil construir el argumentario para demostrar que no hubo premeditación cuando se ve a Daniel Sancho en imágenes comprando los utensilios empleados, Carmen Balfagón ha insistido en que están a la espera de documentación: «Nosotros tenemos que valorar todo. Lo primero que necesitamos es el informe policial, que no lo tenemos, que es el escrito de acusación donde se pone negro sobre blanco todo lo que ha ocurrido. Efectivamente hay unas imágenes, pero vamos a esperar el informe y ver en qué pruebas se basan».