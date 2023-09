Carmen Balfagón se planta ante lo visto con Sonsoles sobre Daniel Sancho: «Hace daño»

Sonsoles Ónega ha arrancado nueva temporada en Antena 3 con una exclusiva sobre el caso Daniel Sancho que está dando mucho que hablar. Son las primeras imágenes del hijo de Rodolfo Sancho reconstruyendo el crimen y explicando cómo golpeó en la cabeza a Edwin Arrieta y cómo preparó del descuartizamiento con una frialdad pasmosa. Y Carmen Balfagón, portavoz de la familia, ha entrado en directo para comentar esa primicia.

En primer lugar, la criminóloga ha felicitado al equipo de ‘Y ahora Sonsoles‘ por este documento gráfico. «Es un trabajo periodístico importante», ha resaltado al tiempo que ha afirmado que le ha visto «tranquilo y sincero» a la hora de hacer esa declaración. «Sigo en la línea en la que me mantuve antes de coger la portavocía: hay que saber qué motivación hay para tener esa tranquilidad, qué estaba pasando realmente en esa relación», ha comentado a continuación.

Acto seguido, se ha abierto un encendido debate sobre esas imágenes en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’, pero unas palabras concretas del psicólogo Esteban Cañamares no han gustado en absoluto a Carmen Balfagón y ha pedido hacer una puntualización que ha sacado los colores al aludido y al programa por ser transmisor de afirmaciones tan atrevidas e irresponsables.

Cañamares ha afirmado sin ambages que Daniel Sancho es un «psicópata de libro» tras ver la secuencia emitida de la reconstrucción de los hechos y Balfagón ha puesto el grito en el cielo. «Como no he podido intervenir, quiero hacer una aclaración que es importante, pido la palabra pero no se me oye», se ha quejado inicialmente, dejando caer una cierta censura.

Carmen Balfagón: «Me parece tremendamente arriesgado y hace mucho daño a la opinión pública»

«No puedo estar en más desacuerdo con Esteban Cañamares a la hora de afirmar que esta persona es un psicópata. Creo que esos términos a la opinión pública le hace mucho daño, máxime cuando no se le ha hecho ningún test ni hay una herramienta que diga que es un psicópata o que tiene rasgos psicopáticos. Me parece tremendamente arriesgado con todos mis respetos a la psicología», ha sentenciado Carmen Balfagón.

«Es algo que hay que determinarlo a través de una exploración, que es lo que nosotros venimos demandando para saber qué problema tiene Daniel: si estamos ante un psicópata, ante una persona enferma o si estamos ante una persona que ha hecho esto porque lo ha considerado. Pero decir que es un psicópata me parece tremendamente arriesgado y hace mucho daño a la opinión pública», ha agregado la portavoz de la familia Sancho.

Por otro lado, Carmen Balfagón ha opinado de cómo ha visto esa reconstrucción: «No deja de sorprenderme, un poco caótica la reconstrucción sí es, hay gente que no pinta ahí, que no sabemos lo que son y que hay muchas partes que en lugar de dejar a Daniel que hable y de más datos, le van cortando con preguntas, me ha parecido caótico».