A Aitana le preguntan qué piensa del caso Luis Rubiales y lo que responde es muy sonado

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial de fútbol femenino sigue dando de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Aitana Ocaña, y lo ha hecho saliendo en defesa de las jugadoras.

En plena promoción de su tercer disco, ‘Alpha’, que ha salido este viernes 22 de septiembre, la cantante catalana ha concedido una entrevista a ‘El Mundo’ donde, entre otras muchas cosas, ha hablado sobre la actitud del expresidente de la REEF sobre Jenni Hermoso. Para empezar, la joven ha recordado cómo vivió ella el triunfo de las chicas de ‘La Roja’.

«Llore muchísimo cuando ganaron. Estaba fuera de España y recuerdo llamar a mi madre: ‘¡Es muy fuerte lo que acaba de pasar!’. Después de todas esas noticias de ‘Ganadoras del mundo’ me dio mucha pena cuando empezó a salir el beso sin consentimiento y se focalizó todo en eso», lamenta. No obstante, reconoce que «a la vez pensé que sí, que esa debía ser la noticia. Sobre todo para que la gente vea lo que no se tiene que hacer, para exponer lo que pasa diariamente. O sea, normalmente eso pasa en la vida, en la calle, cuando sales de fiesta…».

Por todo ello, Aitana confiesa que «me ha parecido muy importante este movimiento y esta exposición que se le está dando a lo que no se debe hacer. Y que no es no, y que cuando no hay un sí, sigue siendo no. Es importante que se hable de ello porque no hay que dejarlo pasar. Toda acción tiene su consecuencia».

«A las mujeres se nos exige más que a los hombres», lamenta Aitana

Pero lejos de quedarse ahí, la cantante pide que toda España actúe contra esa clase de machismos: «Es que si no las apoyamos creo que como país tendríamos un problema muy grande. Me preguntaría que es lo que nos está pasando en la cabeza, la verdad».

Precisamente su disco, ‘Alpha’, se titula así para poner de manifiesto el empoderamiento de las mujeres. Así lo define ella: «Alpha es una palabra muy potente. Significa también mujer alfa, mujer empoderada, mujer que decida sus valores y lo que quiere hacer en la vida».

Respecto a esto, Aitana asegura que «lo que no me gusta es que se juzgue a las mujeres por cosas que no se juzga a los hombres. Es lo que más me hace hervir la sangre, lo que más rabia me da. Las mujeres parece que tienen que hacerlo todo a la perfección. Se nos exige mucho más. Es así», sentencia.