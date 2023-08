Terelu Campos detiene el directo de ‘Así es la vida’ para frenar lo que dice un ex de ‘Sálvame’

Terelu Campos ha dicho basta esta semana en su blog de Lecturas por cómo la han cuestionado por hablar de la enfermedad de María Teresa Campos en su última exclusiva. Este jueves, ‘Así es la vida‘ se hacía eco de esta queja de la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ que terminaba llamando al programa después de un enfrentamiento entre su hija Alejandra Rubio y Antonio Montero.

Terelu Campos explotaba después de que Antonio Montero asegurara en ‘Así es la vida’ que hay amigos de María Teresa Campos a los que se les ha prohibido verla. Algo que ya hizo que Carmen Borrego interrumpiera hace unos días el programa presentado por Sandra Barneda.

Este jueves, Alejandra Rubio le pedía a Antonio Montero que dijera de qué amigo hablaba él pero el periodista se negaba a darlo en público. «Es alguien muy cercano a tu abuela que durante muchas tardes ha estado acompañándola y no es que le hayan prohibido es que se le hace difícil contactar con María Teresa», insistía Montero dejando entrever que Terelu Campos y Carmen Borrego no le dejan acceder a ella.

Alejandra Rubio se enfrenta a Antonio Montero: «Qué sucio jugáis»

Asimismo, Antonio Montero volvía a cuestionar a Terelu Campos por su doble moral de pedir que no se hable de María Teresa Campos pero luego ella si hable en una exclusiva en bañador cobrando. Algo que provocaba que Alejandra Rubio se enzarzara con él para tratar de dar la cara por su madre.

Tras la publicidad, Antonio contaba que le había dicho el nombre a Alejandra y que tanto ella como Terelu no le conocen. Justo después, el colaborador echaba más leña al fuego. «Este señor estaba allí y las que no estaban eran otras personas», soltaba Montero. «Qué sucio jugáis siempre con este tema», replicaba Alejandra Rubio. «¿Tú te crees que yo tengo interés de jugar con algo?», espetaba Antonio por su parte. «Que tú des a entender que en esa casa estaba este señor y que no estaban otras personas es muy feo y no es la realidad», añadía Alejandra.

Alejandra Rubio y Antonio Montero han chocado en #AsíEsLaVida por una información del colaborador sobre un amigo de María Teresa Campos.



💬 "Qué sucio jugáis siempre con este tema", le ha respondido la hija de Terelu Campos. pic.twitter.com/SozHG2u2o4 — Así es la vida (@asieslavidatele) August 10, 2023

Terelu Campos paraliza ‘Así es la vida’ y se enfrenta a Antonio Montero

Después de ver lo que estaba haciendo Antonio Montero en ‘Así es la vida’, Terelu Campos decidía llamar en directo a Sandra Barneda para atacar fuertemente al que fue su compañero en ‘Sálvame’. «Lo primero que he hecho cuando Alejandra me ha dado su nombre es intentar averiguar quién es esta persona y Gustavo me ha dicho que sabe quién es y que fue la persona que le ayudó a vender su casa junto a otra persona», empezaba diciendo Terelu.

«Pero según Gustavo en ningún momento se le ha prohibido ir a esta persona y en ningún momento esta persona ha tratado de ir a ver a Teresa. Me dice Gustavo que es una persona estupenda y creo que Antonio Montero ha metido en un lío a esta persona sin comerlo ni beberlo porque Antonio siempre hace cosas bonitas», soltaba Terelu Campos de forma irónica.

«Su especialidad es hacer cosas bonitas sobre todo hacia nosotros. Ha metido a esta persona en algo que yo creo que el pobre debe estar flipado. De las últimas imágenes que salen de mi madre es con esta persona dándole un abrazo porque sé que ha ayudado mucho a mi madre en la venta de la casa. A partir de ahí a la primera persona que llamaría es a Gustavo y a él no le ha llamado», proseguía Terelu dejando claro que esta persona jamás habría trasladado ninguna queja.

«Gracias Sandra y gracias Antonio por todo el cariño», añadía Terelu. Pero Sandra le preguntaba por sus declaraciones de que está harta. «A las pruebas me remito Sandra corazón. Me remito a lo que acaba de ocurrir en vuestro plató, al final es agotador. Ni te puedes pasar la vida desmintiendo todas las barbaridades ni puedes evitarlas. No está en mi mano que cualquier persona sin escrúpulos diga lo que quiera», sentenciaba.