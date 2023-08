Sandra Barneda para los pies a Antonio Montero por cuestionar así a la madre de Daniel Sancho

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho ha visitado este jueves a su hijo en la cárcel de Koh Samui tras su llegada a Tailandia y que se haya levantado la cuarentena del joven. La visita de la madre del joven español ha copado todo el interés de ‘Así es la vida‘ este jueves con Sandra Barneda al frente.

La prensa que se encuentra en Tailandia ha llegado a un pacto para no acercarse a Silvia Bronchalo a su llegada a prisión. Así, los medios simplemente han grabado su entrada y su salida de la cárcel tras visitar a su hijo Daniel pero no han hablado con ella.

Al emitir las imágenes este jueves en ‘Así es la vida’, algunos colaboradores como Antonio Montero comentaban la «entereza» que se había visto en Silvia Bronchalo. Así lo comparaban con la tranquilidad que mostró también Daniel Sancho en las imágenes en las que salía junto a la policía durante los registros de la habitación en la que se cometió el asesinato de Edwin Arrieta. Algo sobre lo que Sandra Barneda ha pedido cautela.

Y es que tanto Antonio Montero como el psiquiatra José Cabrera no dudaban en ver cierta «entereza» en la cara de Silvia Bronchalo a su llegada a la cárcel de Koh Samui en un taxi. El psiquiatra no dudaba en dar su opinión sobre la actitud que se había podido captar de la madre de Daniel Sancho. «Es natural y biológica», comentaba sobre la entereza que han mostrado ante los medios tanto Silvia como Daniel.

Sandra Barneda frena a Antonio Montero en ‘Así es la vida’

En ese momento, Sandra Barneda no dudaba en pararle los pies a Antonio Montero y pedirle cautela con sus palabras en torno a este asunto. «Me parece muy arriesgado decir que, por unas imágenes, Antonio, no se ha roto o que demuestra entereza. Me parece…», le espetaba la presentadora a su compañero.

Y es que Sandra Barneda recalcaba que las imágenes que se han captado de Silvia Bronchalo no se pueden tomar como la verdad absoluta pues no se sabía cómo habría reaccionado la mujer al ver a su hijo a través de un cristal.