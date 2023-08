Sandra Barneda arrea el corte del día a Antonio Montero en su regreso a Telecinco

‘Así es la vida‘ sigue intentando hacerse un hueco en las tardes de Telecinco tras el final de ‘Sálvame’. Y al no conseguirlo, el espacio de Sandra Barneda está sucumbiendo al fichar a rostros del programa de La fábrica de la tele como José Antonio Avilés o Antonio Montero que se estrenaba este jueves como colaborador.

Y aunque al principio, Sandra Barneda le daba la bienvenida a Antonio Montero y este se mostraba encantado de poder volver a la televisión y de estar en el programa que ha sustituido a ‘Sálvame’; poco después la presentadora no dudaba en darle varios cortes al nuevo fichaje.

Todo después de la primera reacción de Antonio Montero cuando Sandra Barneda le preguntaba si le había sorprendido la exclusiva de Terelu Campos hablando del estado de su madre. «Me ha sorprendido bastante porque ellas llevaban casi un año diciendo que de Teresa no se habla y que se respete a su madre. Y es sorprendente que hayan decidido hacer esto para volver a poner a Teresa en el foco con un tema muy duro. Me descoloca que hayan sido ellas las que la hayan puesto en el foco pero evidentemente para las revistas Teresa es un caballo ganador», destacaba Montero.

«Pero sorprendente es una palabra que se dice cuando uno no se quiere mojar», le replicaba Sandra Barneda dándole un corte a su nuevo compañero. «No, no es que no me quiera mojar, creo que he hablado con bastante claridad. No es necesario ni imprescindible que tuviesen que hacer», se defendía Antonio Montero.

Poco después, Carmen Borrego interrumpía ‘Así es la vida’ llamando a Sandra Barneda muy cabreada por lo que se estaba diciendo y en concreto había soltado Antonio Montero sobre que se había prohibido a gente ir a ver a María Teresa Campos.

Sandra Barneda da el golpe a Antonio Montero: «Hay que saber escuchar»

Tras la llamada de Borrego, Antonio Montero seguía en sus trece con las críticas a las hermanas Campos. «Lo único que digo es que hacer visualizar esta enfermedad está muy bien. Pero a mí me llama la atención que lo hagan vía exclusiva sinceramente», afirmaba el periodista. Unas palabras que suponían un nuevo ataque de Sandra Barneda hacia él.

«Me parece que lo digas tú que vives de las exclusivas y eres paparazzi. Me parece que si dignificáis que Terelu o Carmen hablen porque son personajes de revista porque no va a dignificar que hablen de esto para que llegue a más gente», le soltaba Barneda sin cortarse.

Mientras que Antonio Montero se defendía asegurando que él no criticaba que hablaran sino que lo hicieran ellas después de llevar pidiendo un tiempo que no se hable de María Teresa. Lo que provocaba que Sandra Barneda le volviera a hacer un correctivo. «Antonio hay que saber escuchar. Palabras textuales de Carmen Borrego: «nosotras no hemos pedido que no se hable de mi madre sino que no se saquen imágenes que es distinto».