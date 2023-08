Sandra Barneda impugna así la colaboración de José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’

Ya es habitual que Sandra Barneda tenga que ponerse seria o bien con uno de sus colaboradores o bien con un invitado por sus faltas de respeto. Lo hacía este lunes con Teresa Bueyes por llamar «friki» a Chabeli Navarro y lo volvía a hacer este martes con José Antonio Avilés.

Tras varios días como reportero desde Sanxenxo, José Antonio Avilés regresaba este martes al plató de ‘Así es la vida‘. Y en su vuelta, el colaborador no dudaba en enfrentarse a José Manuel Moreno, el actual abogado de Chabeli Navarro.

«Toda persona tiene defensa, hasta un asesino tiene defensa y para eso estáis los abogados. Y para que la gente en su casa se entere, existen ciertas triquiñuelas que utilizáis para defender», exponía Avilés cuando Sandra Barneda le pedía que fuera al grano. «Los preludios Avilés, vamos al tema», le advertía la presentadora.

«Quién habla de interrumpir un embarazo es su clienta cuando sale en una portada porque su titular es ‘Bertín Osborne me convence para abortar’. La ordinaria en todo caso sería su clienta, disculpa que se lo diga así», soltaba entonces José Antonio Avilés.

Tras ello, José Antonio Avilés se preguntaba si el abogado en realidad conocía todo lo que había hecho Chabeli Navarro. En ese momento, el abogado no dudaba en decir que se había perdido y no sabía cuál era la pregunta a la que tenía que responder. «Pero cual es la pregunta porque me he perdido», espetaba el letrado. «Yo también. Avilés tienes aquí al abogado hazle una pregunta», insistía Sandra Barneda.

«Pues voy a ser muy claro ¿Sabes por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando lo que a usted le da la gana«, replicaba entonces el colaborador sin ningún pudor. «Claro, respondo lo que quiero», contestaba el invitado. «Antes la presentadora de este programa le ha hecho una pregunta sobre el dinero y usted se ha ido por los cerros de Úbeda por lo cual no tengo nada más que preguntar», soltaba por su lado Avilés.

Unas palabras que no gustaban nada a Sandra Barneda. «Avilés te voy a pedir que no hables en mi nombre«, le amonestaba la presentadora. «Y quiero que respetes a un abogado, como ayer se respetó a Teresa Bueyes. Vamos a respetar al señor Moreno que es un abogado colegiado y está haciendo su trabajo y es la primera vez que se sienta en televisión y quiero que le tratemos como un letrado. Por tanto Avilés te pido por favor que le hagas preguntas y sino quiere responder, no hay una mala respuesta sino una mala pregunta», replicaba Sandra.

«Yo creo que le he respetado», se justificaba Avilés. «No, no le has respetado en el momento en el que te estás metiendo con tu profesionalidad. Nuestra misión es preguntar y de las respuestas del letrado y de los demás sacar conclusiones», sentenciaba la presentadora.