Rosa Villacastín es fulminante al señalar por qué Jorge Javier Vázquez está defenestrado

Rosa Villacastín no tiene pelos en la lengua. La periodista del corazón suele manifestarse públicamente sobre política en sus redes sociales y tampoco ha tenido reparos en cuestionar a Telecinco o a Jorge Javier Vázquez a través de su cuenta de Twitter a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco.

Ahora en una entrevista en ‘El purgatorio‘ de Carlos Padilla en The Objective, Rosa Villacastín no se ha cortado nada al hablar de los motivos reales por los que Telecinco ha cancelado ‘Sálvame’ y ha decidido llevar a Ana Rosa Quintana a las tardes.

Así, Rosa Villacastín no se corta al decir que la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset y la apuesta por Ana Rosa Quintana en las tardes es una cuestión ideológica. «Primero se quitaron de en medio a Vasile. Es verdad que hacía una televisión que podría gustar o no, pero era endogámica. Empezaba el Sálvame y todos los demás programas iban siguiendo a Sálvame. Era de divertimento. No era ni política ni nada de nada», defiende.

«Ana Rosa es más política que los de Sálvame, aunque Jorge Javier es bastante político. Y bueno, pues el presidente de la cadena que es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP», sentencia sin miedo.

Tras hablar de Ana Rosa Quintana con la que trabajó hace más de 20 años en ‘Extra Rosa’, Rosa Villacastín no se contiene tampoco al retratar a Jorge Javier Vázquez y en criticar el «feminismo» que se vendía desde ‘Sálvame’ a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, la cual ella siempre ha criticado duramente.

«Si a las mujeres las han maltratado. Pese a todo lo de Rocío Carrasco. Feminismo es cuando tratas a todas bien, pero si tienes una colaboradora y la estás machacando, eso no es feminismo«, recalca Villacastín cuando le preguntan si ‘Sálvame’ era feminista. «Encajar a Sálvame en algo concreto es muy difícil. Porque hay personas de toda condición. Yo creo, además, que Irene Montero se equivocó totalmente apoyando esa historia de Rocío Carrasco. No sabía de qué iba», prosigue diciendo.

Rosa Villacastín sentencia a Jorge Javier Vázquez

Una de las célebres frases que pasará a la historia será la del «este es un programa de rojos y maricones» que dijo Jorge Javier Vázquez. Al preguntarle si eso pudo lastrar a ‘Sálvame’, Rosa Villacastín es muy clara al señalar que a quién ha perjudicado es al presentador. «Jorge Javier ha dado un cambio. Jorge entra en televisión porque me lo llevo; trabajaba en una revista, me lo llevo a Extra Rosa. Él es inteligentísimo, preparado, tiene enganche con la cámara, le gusta la cámara, le gusta mucho. Eso lo digo a favor suyo», empieza diciendo al respecto.

«Pero es que yo creo que cuando tú estás presentando un programa, ante determinadas declaraciones, hay mucha gente que se puede sentir herida, más en un programa como Sálvame. Si haces un programa político, pues claro, tienes que hacerlo, pero en un programa de divertimento donde la gente que está en su casa, en el salón de su casa y está viendo y de pronto le dicen eso. Yo creo que no le ha favorecido», asevera.

«Tú puedes defender la homosexualidad, lógicamente, y cómo no la va a defender él, pero sin necesidad de esa agresividad», prosigue criticando Rosa Villacastín. «Yo creo que era innecesario», recalca sobre la citada frase.

Por último, Rosa Villacastín no tiene ningún pudor en criticar a Jorge Javier Vázquez. «¿Ahora? Se le ha subido mucho a la cabeza. El dinero, sobre todo, se le ha subido mucho a la cabeza. Y yo siempre digo que he conocido tantos profesionales de la tele que en su momento ganaban lo que no te puedes imaginar. Y luego los he visto pidiendo una colaboración. Hay que ser humilde. El ir presumiendo y el ir haciendo ese alarde no favorece», concluye.