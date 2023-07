Rosa Villacastín retrata a Ana Rosa y lo que esconde su reemplazo a ‘Sálvame’ realmente

Si hay algo que ha demostrado Rosa Villacastín en los últimos meses es que no tiene pelos en la lengua a la hora de mojarse en política. La periodista no ha tenido reparos en declararse de izquierdas y en demostrarlo en sus redes sociales. Algo que sin duda le aleja de la que fue su compañera en ‘ExtraRosa’, Ana Rosa Quintana.

Y de Ana Rosa Quintana ha hablado Rosa Villacastín en ‘El purgatorio‘ de Carlos Padilla en The Objective. Precisamente en la entrevista, la periodista y colaboradora de ‘Así es la vida’ o ‘Hablando claro’ deja claro que no habla de política con Ana Rosa Quintana pues están en las antípodas ideológicamente hablando.

Así, Rosa Villacastín no se corta al decir que la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset y la apuesta por Ana Rosa Quintana en las tardes es una cuestión ideológica. «Primero se quitaron de en medio a Vasile. Es verdad que hacía una televisión que podría gustar o no, pero era endogámica. Empezaba el Sálvame y todos los demás programas iban siguiendo a Sálvame. Era de divertimento. No era ni política ni nada de nada», empieza diciendo la periodista.

«Pero se acercan las elecciones y unas elecciones peliagudas. Y entonces ya habían avisado que lo iban a quitar. Pero yo creo que ni siquiera los directivos sabían que les iban a quitar. ¿Y quién va a la rosa»? Pues Ana Rosa», prosigue diciendo Rosa Villacastín.

«Ana Rosa es más política que los de Sálvame, aunque Jorge Javier es bastante político. Y bueno, pues el presidente de la cadena que es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP«, sentencia sin cortarse.

Rosa Villacastín define así a Ana Rosa Quintana

Cabe recordar que Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana formaron tándem televisivo durante años. Ambas presentaban ‘Extra Rosa’, un espacio de corazón que emitió Antena 3 en sus tardes entre 1998 y 1999. No obstante, tal y como recalca la periodista cuando el entrevistador le dice que trabajó con Ana Rosa, fue Quintana quién trabajó con ella. «El programa era mío, por eso te lo digo», destaca.

Sobre Ana Rosa Quintana, Rosa Villacastín no duda en reivindicar que «tiene esto de cintura para arriba y tiene una sonrisa que no la tiene nadie en televisión». Asimismo, defiende que «es muy buena periodista» y que hacían muy buen tándem. Pese a todo, deja claro que «nunca hablamos de política».

«Cuando nos vemos, hablamos de su chico, del mío, de sus hijos, de si se va a ir a Sevilla o no, y luego ha tenido un año complicado para ella. No vamos a hablar de política. Pero creo, haciendo memoria, que no hemos discutido nunca de política», sentencia.