Roberto Leal, fuera de juego en ‘Pasapalabra’ con la lección que le da Fer en directo

Fernando Castro es ya uno de los concursantes más queridos de la última fase de ‘Pasapalabra‘. Con más de 50 programas a sus espaldas, su complicidad con Roberto Leal y el equipo del formato es cada vez mayor, lo que le permite sacar a la luz el carácter bromista que le caracteriza. En esta ocasión se atrevía incluso a dar lecciones al presentador.

El gallego se enfrentaba a ‘El rosco’ y, aunque lo comenzaba avanzando poco a poco, lo cierto es que acababa la primera ronda con un total de 22 aciertos. De esta manera, Roberto Leal le comunicaba que estaba a tres palabras de alzarse con un bote de 712.000 euros. En ese instante, el presentador le hacía un gesto que no captaban las cámaras.

«¿Qué me dices?», le preguntaba entonces Fernando Castro, que no había entendido el gesto de Leal, quien le estaba preguntado cómo se veía de cara a ‘El Rosco’, si tenía buenas sensaciones o no. Roberto Leal le había levantado el pulgar para conocer sus sensaciones antes de volver a empezar las preguntas.

«Pero esto en televisión no lo pillan, ¿no? ¿Ha entrado en plano?», cuestionaba entonces el concursante de ‘Pasapalabra’ tratando de dar así una lección de televisión a Roberto Leal. En ese mismo instante, el presentador se echaba a reír por la respuesta del gallego. «¿Me estás dando clases?», le preguntaba. «Sí, claro. Soy un profesional del medio», proseguía Fernando Castro, siguiendo con la broma.

Lejos de tomárselo con seriedad, Roberto Leal también sacaba el buenrollismo que le caracteriza y proseguía con la broma con el concursante: «Tú podrías dármelas a mí, pero yo a ti de álgebra seguro que no». Tras esto, el gallego aclaraba que no se veía capaz de contestar correctamente las letras que le faltaban para completar ‘El Rosco’.