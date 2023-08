Miguel Frigenti la emprende sin pudor contra Mario Vaquerizo y ojo a cómo le llama

Miguel Frigenti, que actualmente está completamente apartado de la televisión tras la cancelación de ‘Sálvame’, se dedica a utilizar sus redes sociales como altavoz desde el que expresar las opiniones que ahora no puede decir en la pequeña pantalla acerca de los temas más candentes.

Y, este martes, la diana la ha puesto sobre Mario Vaquerizo. El cantante encadena polémica tras polémica por sus vestuarios. En junio fue duramente criticado por llevar una camiseta con simbología franquista. Y hace unos días aparecía junto a Juan Pedro, uno de los integrantes del grupo ‘Nancys Rubias’, que vestía también una camiseta con el Valle de los Caídos y el lema franquista: «una, grande y libre». Este outfit y la naturalidad con la que Vaquerizo conversa con él sin darle importancia ha provocado un aluvión de críticas en redes.

Sin embargo, Mario, lejos de hacer autocrítica, se ha defendido en un podcast usando unos términos más incendiarios aún. «¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no? Y que encima pidas la cancelación y que anulen un concierto. Me cago en tu puta madre», ha estallado. «Yo no creo en la cancelación, creo en la libertad individual de cada uno y en el derecho a expresar lo que uno sienta. No busco el reconocimiento de los demás, busco el reconocimiento en mí mismo. Pero, si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer», ha aseverado.

Pues bien, ante es polémica, Miguel Frigenti se ha pronunciado en su Instagram. «Si hay alguien que está acaparando todos los medios de comunicación este verano ese es Mario Vaquerizo. Si Mario la liaba parda el pasado mes de junio luciendo una camiseta de la Legión española, esta semana fue Juan Pedro quien decidió ponerse una camiseta con el lema franquista ‘Grande y libre’, generando un debate muy acalorado e intenso en redes sociales», empieza introduciendo el excolaborador de ‘Sálvame’.

«Ante tal aluvión de criticas, Mario Vaquerizo se sentaba en un podcast, contestaba a todas las personas que le estaban poniendo verde en redes y decía que quién era la gente para decirle a él qué tipo de camisetas tiene que llevar. Creo que Mario, que reclama libertad de expresión y que se ofende porque la gente critica su vestimenta, debe entender que cuando se lleva una camiseta con simbología franquista, es normal que haya personas que se sientan ofendidas y que consideren que eres un mamarracho«, prosigue un implacable Miguel Frigenti.

«Al fin y al cabo, si te permites el lujo de llevar una camiseta con lemas franquistas, que no te extrañe que luego haya gente demócrata que te ponga pingando. Al menos, un poquito. Mario Vaquerizo tiene el concepto de libertad de expresión alterado. Libertad de expresión es poder decirte que haces bastante el ridículo cuando te pones una camiseta con lemas franquistas de un régimen que mató a tantos miles de personas y que tanto sufrimiento originó en este país. Todavía hay cientos de familias con sus familiares tirados en cunetas. Sinceramente, que te pongas esa camiseta para llamar la atención es de todo menos gracioso. Es bastante triste que todas las noticias que salen de él sean de polémicas de este estilo«, sentencia Miguel Frigenti, despachándose muy a gusto. Sin embargo, a los pocos minutos ha decidido eliminar la publicación por alguna razón.