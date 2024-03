Acusan de «tongazo» a ‘El Desafío’ con Mario Vaquerizo y él confiesa la enfermedad que padece

Este viernes 15 de marzo ‘El Desafío‘ entraba en su recta final con la emisión en Antena 3 de la primera semifinal de la cuarta edición. Mario Vaquerizo, Adrián Lasta, Marta Díaz, Mónica Cruz, Chenoa, Pepe Navarro, Mar Flores y Pablo Castellanos se enfrentaron, una semana más, a las valoraciones de los miembros del jurado.

A Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura se unió en esta nueva entrega la actriz Ana Milán. En esta ocasión, uno de los retos más complicados de la noche fue el de Mario Vaquerizo, quien se tuvo que enfrentar a ‘Fuerza bruta’. Se trata de una prueba en la que el marido de Alaska tenía que mover y transportar un escenario de 750 kilos, que incluía, además, 222 kilos de estructura, 95 kilos de los focos, 78 kilos de instrumentos, 480 kilos de sus compañeros de programa y 229 kilos de las Nancys Rubias.

Mario Vaquerizo desvela la enfermedad que sufre

Antes de arrancar el desafío, el cantante y su coach revelaban que la prueba se iba a llevar a cabo de una forma distinta a la que es habitual, tirando todo el peso de la cadera del concursante. A raíz de esto, Mario Vaquerizo confesó la enfermedad que padece: «Yo tengo un problema de artrosis degenerativa en el hombro e intentar forzar el hombro…Me facilitaba más si me ponía el corsé, pero hacía fuerza y ya era lo que me faltaba».

El concursante cumplió el reto con creces, llegando al pulsador en un tiempo récord, pese a quejarse de que se resbalaba durante el camino. Nada más dar al botón, el cantante se subía al escenario para cantar uno de sus temas más conocidos, ‘Me encanta (I love it)’. En la actuación ha estado acompañado por el resto de las Nancys Rubias, y también ha contado con el apoyo de todos sus compañeros, que no han dudado en ponerse a cantar y a bailar con él. Incluso el presentador, Roberto Leal, se unió a la fiesta.

¡NOS ENCANTA! @_MarioVaquerizo demuestra su fuerza moviendo un escenario de más de 1.800 kg. para regalarnos una actuación con ‘Las Nancys Rubias’ #ElDesafío10 pic.twitter.com/FCxZ0REILO — El Desafío (@eldesafioA3) March 15, 2024

Las redes acusan de «tongazo» a ‘El desafío’ por la prueba de Mario Vaquerizo

Sin embargo, las redes acusaron de «tongazo» a ‘El desafío’ por lo que sucedió en la prueba de Mario Vaquerizo debido a que según destapó un usuario, un miembro del equipo del programa presentado por Roberto Leal estaba muy cerca de la estructura que el colaborador de ‘TardeAR’ tenía que desplazar.

«La prueba la ha superado el que estaba empujando el escenario por detrás. Menuda fantasmada de programa», denunciaba un usuario. «Para una vez que lo veo y se destapa el mayor tongazo, se mueve antes de que empuje, se ve la gente que lo mueve y se mueve sin que la cuerda esté tensa», destacaba otro.

Pa una vez que lo veo y se destapa el mayor tongazo, se mueve antes de que empuje, se ve la gente que lo mueve y se mueve sin que la cuerda esté tensa — Francisbris (@francis_bri) March 15, 2024