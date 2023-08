Mercedes Milá, obligada a retractarse ante su sonada polémica: «No lo volveré a hacer»

Mercedes Milá ha pedido perdón a través de sus redes sociales tan solo unas horas después de haber estallado en Instagram. La presentadora se mostró indignada al quedarse tirada en el mar después de haber salido a navegar. Así, criticaba la falta de solidaridad de otros barcos al ver que se había quedado sin gasolina.

«Estamos en mitad de un pequeño naufragio», explicaba Mercedes Milán en sus redes sociales, desde donde señalaba la falta de solidaridad y explotaba contra todos aquellos que habían pasado por su lado y no se habían detenido para ayudarle: «Es acojonante la falta de solidaridad. El 90% que entra en el puerto de Mahón son unos pedazo de cazurros, que no saben que en el mar hay que ayudar a la primera».

Como era de esperar, esta noticia del naufragio de Mercedes Milá no tardaba en saltar a los medios y también recibía muchas críticas por su comportamiento. Por ese mismo motivo, la presentadora ha querido dar la cara: «Vosotros me habéis afeado mucho la conducta, pues lo he mirado con especial atención porque yo tengo muy en cuenta lo que se dice en las redes sociales. Quiero dar la cara y, analizando lo que dije, creo que hay razones para pedir perdón».

Mercedes Milá contesta a las críticas.

«He llegado a una conclusión y espero que me digáis si os parece correcta: cuando tú insultas en las redes, recibes insultos. Yo en esta ocasión llamé cazurros a los capitanes que no se pararon a echarnos una mano. Eso es un error por el que pido perdón y no lo volveré a hacer», ha proseguido manifestando Mercedes Milá, que tiene la esperanza de que no le ocurra como al emérito: «Espero que no me pase como al rey que lo dijo cuando fue a cazar el elefante y luego, pues bueno, todos sabemos lo que pasó».

De esta manera, Mercedes Milá hace autocrítica y se retracta: «Tomo nota, aprendo de muchas cosas de las que me habéis dicho y espero que valoréis esta actitud que creo que es importante. Hay que saber pedir perdón. Hay que saber decir ‘me he equivocado’ y eso es lo que me ha pasado a mí. En un calentón en medio del mar me equivoqué. No debo insultar a nadie».