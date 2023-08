Marta Riesco utiliza el caso Rubiales para decir lo que dice de Jorge Javier y tiene tela

Marta Riesco nos mostraba su peor cara al opinar sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso. La ex de Antonio David Flores defendía el gesto que ha avergonzado a toda España. Sobre si Rubiales debía dimitir, soltaba: «Para mí no, absolutamente. Por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o compañeros». Tras estas declaraciones, la que fuera reportera de ‘El programa de AR‘ se ha visto obligada a pedir perdón. Eso sí, no sin volver a atacar a Jorge Javier Vázquez.

Ante tal revuelo formado por sus palabras, Marta Riesco ha tenido que justificarse. «Voy a aclarar las cosas antes de que esto vaya a más, porque si hay algo que me duela más es que me cataloguen de machista cuando me considero una defensora absoluta de la mujer y de las injusticias que se cometen contra las mujeres. De hecho, siempre lo he sido, otra cosa es que no opine como ciertas personas en ciertos temas. Eso no quiere decir que yo sea menos mujer que el resto», ha empezado diciendo.

Asimismo, y aunque su discurso no cuadra con los acontecimientos, se ha defendido: «Cuando yo hice las declaraciones aún no habían pasado dos cosas fundamentales. La primera es la rueda de prensa de Rubiales, rueda de prensa que me apreció lamentable. Desde aquí condeno sus palabras porque no me gustaron absolutamente nada. En segundo lugar, cuando yo hablo diciendo que él no debería dimitir porque había sido en un momento de euforia, incluso ella misma había dicho que no había que darle importancia. En ese momento pensé que no tenía que dimitir y que se trataba de un momento de euforia».

Marta Riesco rectifica tras su defensa de la agresión sexual de Luis Rubiales.

Marta Riesco ahora ha reconocido a través de sus redes sociales que ha cambiado de opinión tras el comunicado de la jugadora. «Cinco días después esto ha cambiado porque ella sí que ha puesto en manos de la justicia esto que ha acudido. A partir de aquí todo mi apoyo a Jennifer porque yo no sabía que había sido un momento incómodo para ella», ha sentenciado la reportera.

«Sé lo que es vivir un abuso de poder y tener que callarte frente a personas que te están vejando en televisión»

Como era de esperar, sus polémicas declaraciones corrían como la pólvora a través de las redes sociales. En Twitter muchos usuarios la señalaban como machista, algo a lo que ella se defiende. Marta Riesco ha asegurado haber sufrido abusos de poder en Telecinco: «Sé lo que es vivir un abuso de poder y tener que callarte frente a personas que te están vejando en televisión de forma pública porque pensabas que te iban a echar».

Desde las redes, la señalan como «cenutria», algo que ella ha aprovechado para atacar de nuevo a Jorge Javier Vázquez: «Eso que me llamáis, cenutria, cada vez que os referís a mí, fue parte de un abuso de poder de un presentador de televisión que estuvo durante 35 minutos humillando a una reportera que era yo. ¿Ahí dónde estabais vosotras? ¿Por qué hacéis gracia, por qué os referís a mí con esta palabra que es el insulto que utilizó Jorge Javier Vázquez para humillarme en una televisión con millones de espectadores? Por favor, basta ya».

Para Marta Riesco, cómo siempre, ella es la víctima de todo: «Estoy en el paro por todas las injusticias que se han cometido conmigo y me seguís insultando. Me seguís llamando con insultos con los que se estaba haciendo un abuso de poder sobre mí».