Marta Riesco avergüenza al mundo con lo que sí ha opinado de Rubiales sin ruborizarse

El polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y su bochornosa actitud en la final del Mundial de fútbol femenino ha dado la vuelta al mundo. Toda España se ha volcado con la jugadora. Y pocos son los rostros conocidos que no se hayan pronunciado contra el presidente de la Federación, exigiendo su dimisión. Todos menos Marta Riesco.

Y es que la ex de Antonio David Flores ha sido de las pocas en salir en defensa de Rubiales. Algo que no ha gustado en absoluto a los usuarios de la red social X, antes Twitter, que se han echado encima suya. Al ser preguntada por si el presidente debería dimitir por su comportamiento, la que fuera reportera de ‘El programa de AR’ lo tiene claro: «Para mí no, absolutamente. Por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o compañeros».

Pero Marta Riesco no ha sido la única en dar la cara por Rubiales al ser preguntada durante el photocall de la película de Mario Casas. Otra que también lo ha hecho ha sido Fani Carbajo, concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. «Creo que la sociedad está hablando de un tema que no saben lo que hay de puertas para dentro», asegura.

Marta Riesco desata la indignación en las redes

Semejantes palabras de Marta Riesco han enfurecido a los tuiteros, quienes la han acusado de ser del «Team Rubiales», tildándola de «machista». «La machista de la Riesco que no sabe de qué va el tema y opina por opinar como no, haciendo haters que es de lo que vive. La que después va llorando porque las mujeres no le apoyan», comentaba un usuario de la citada red social.

Otros, han ido incluso más allá, y han tachado a Marta Riesco de «subnormal». Nadie entiende cómo una mujer puede ponerse del lado de Rubiales y no del lado de una mujer víctima de una situación de acoso, como lo fue Jenni Hermoso.

