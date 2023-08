Marta Riesco da la estocada a Olga Moreno con lo que se lanza a disparar contra ella

Marta Riesco ha vuelto a cargar contra Olga Moreno. La que fuera exmujer de Antonio David Flores concedía esta semana una entrevista a la revista Semana en la que manifestaba: «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio». Estas declaraciones han servido a la que fuera reportera de ‘Fiesta’ para hablar de su relación con Olga Moreno y señalar sus últimos movimientos.

En declaraciones a Europa Press, la influencer ha criticado que Olga Moreno se gane la vida haciendo portadas en la prensa del corazón hablando de su vida. «La verdad es que no sé cuántas portadas lleva ya. Cinco, me parece. Es a lo que se dedica. Hace bien, la verdad, hace bien. Ganando dinero y hablando de su vida, yo creo que hace fenomenal, la verdad», ha dicho de forma irónica.

Sobre si su relación con Olga Moreno ha mejorado en los últimos meses, Riesco se ha mostrado muy contundente: «No me cae mejor. No me cae bien porque creo que… es que no me cae bien». «Lo que sí que me hace gracia es que yo ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano VIP’, revistas… He dicho a todas las entrevistas que no y aun así dicen que yo soy la que hablo y que la otra persona está callada. Me resulta irónico cuando a esta persona no le falta por hacer nada», ha añadido.

Pese a todo, Marta Riesco dice alegrarse por ella y por su relación con Agustín Etienne: «Ojalá todas encontremos un hombre que nos dé nuestro sitio y que nos respete, la verdad. A mí también me hubiese gustado que me dieran mi sitio. Me alegro porque al final lo importante es que de este triángulo que se formó ella está superfeliz y está genial. Cuando yo estaba trabajando ella estaba supermal y ahora verla tan feliz me pone muy contenta».

Además, Marta Riesco ha contestado a las declaraciones de Antonio David Flores en las que ha manifestado que no quiere saber nada de mujeres. «Yo entiendo que no quiera saber nada de mujeres porque es complicado que encuentre una que le quiera como yo y que haya apostado por el amor. Todo lo que venga detrás de mí con él, seguramente le parezca una miseria y para eso es mejor estar solo», ha respondido la influencer.