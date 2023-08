Olga Moreno entierra la imagen de Antonio David Flores al decir lo que nadie vio venir

Olga Moreno llevaba meses apartada del foco mediático, pero este miércoles 23 de agosto ha reaparecido con fuerzas. La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ‘Semana’ en la que presume de estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Y, de paso, aprovecha para lanzar un demoledor dardo a su exmarido, Antonio David Flores.

«Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y que me da mi sitio», reza el titular de la revista. Toda una declaración de intenciones con la que la sevillana deja entrever que el padre de su hija no la respetó ni le dio el sitio que ella se merecía. Tras separarse del ex guardia civil, la diseñadora rehizo su vida junto a su representante, Agustín Etienne, con el que acaba de celebrar su primer aniversario de amor.

El argentino ya está plenamente integrado en la familia de Olga Moreno. Así lo reconoce ella misma: «A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente». Aunque ella todavía no ha viajado a Argentina para conocer a la familia de su chico, pero lo está deseando.

Olga Moreno y Antonio David ya han iniciado los trámites de divorcio

Olga reconoce que «ahora disfruto de mucha paz y mucha tranquilidad». Y es que, después de un año muy complicado tras enterarse por una revista que su ex estaba saliendo con Marta Riesco, ahora su principal prioridad es ella misma: «En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado el proceso de divorcio…».

Las declaraciones más duras que la exsuperviviente concede a la citada revista, son las que se refieren a Antonio David. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio», sentencia. Unas palabras que, a buen seguro, no gustarán nada a su exmarido, así como tampoco a la hija de este, Rocío Flores, quien la consideraba una segunda madre y, sin embargo, la traicionó en cuanto se enteró de que había rehecho su vida con el que fuera también su representante.

Tal y como confirma ella misma en ‘Semana’, Olga Moreno y Antonio David Flores ya han iniciado los trámites de divorcio. Y es que, mucho se había especulado sobre el motivo por el cual ninguno de los dos daba el paso de divorciarse. Ahora, por fin, se han decidido. ¿Significará esto que la sevillana está pensando en pasar por el altar con Agustín Etienne? ¿Responderá el malagueño a su ex a través de su canal de YouTube?