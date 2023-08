La dañina revelación de Antonio David Flores que deja fatal parada a Rocío Carrasco

Antonio David Flores no da tregua a Rocío Carrasco. El ex guardia civil vuelve a la carga contra su ex mujer haciendo una durísima revelación que tiene que ver con el hijo menor que tienen en común, David Flores. Hace un mes, se celebró en Madrid un juicio cuya sentencia condenaba a la hija de Rocío Jurado a pagar 14.000 euros a su hijo pequeño, en concepto de manutención.

Una sentencia que la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ no ve justa, por lo que no ha tardado en recurrir. Mientras el asunto queda en manos de la justicia, Antonio David Flores ha hecho un directo en su canal de YouTube, su único altavoz desde que fuera despedido fulminantemente de ‘Sálvame’ y de la televisión.

Antonio David asegura que Rocío Carrasco quiere «desheredar» a su hijo

Durante este directo, el malagueño ha explicado cuáles son, según él, los verdaderos motivos para que su exmujer no pagara a su hijo. Y la explicación es cuanto menos sorprendente: «Rocío Carraco intentó incapacitar legalmente a mi hijo en diferentes procesos judiciales. Y la justicia le ha dicho que no. El juez de esta sentencia de abandono de familia ha dejado claro que es una persona vulnerable. Mi hijo tiene una discapacidad reconocida. Pero eso no significa que tenga que ser incapacitado porque, afortunadamente, su padre le ha dado unos estudios».

«Mis hijos no se mueven por dinero. Gracias a dios en eso no han salido a su madre», ha proseguido, atacando sin piedad a Rocío Carrasco. Incluso ha llegado a asegurar que la intención final de ésta era desheredar a David, como ya intentó con Rocío Flores tras el famoso altercado por el que pesa sobre la joven una sentencia de agresión a su progenitora.

Pero, lejos de quedarse ahí, Antonio David se ha dirigido directamente a su expareja. «Si tu intención es buscar la forma de incapacitar a tu hijo para que no tenga herencia, de la misma forma que has hecho con tu hija, deja de dar la vuelta y sé honesta», ha sentenciado.