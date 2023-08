María Patiño se refiere así a Carlota Corredera en su cara: «Me molestaba tu presencia»

María Patiño concedía este miércoles su primera entrevista en un podcast y lo hacía de la mano de Carlota Corredera en ‘Superlativas‘. Ambas reflexionaban sobre el fin de ‘Sálvame’, la complicada adolescencia de la presentadora de ‘Socialité’ por la bulimia que padeció, o cómo la docuserie de Rocío Carrasco les cambió la vida por completo. Precisamente este último asunto servía a Patiño para hacer pública su relación con Corredera.

Todo el mundo conoce el alto precio que tuvo que pagar Carlota Corredera por defender el feminismo en Telecinco, costándole incluso su puesto en la cadena. Por todo ello, y por la polémica que provocó su posicionamiento en la docuserie de Rocío, la periodista ve fundamental que se enseñe en los colegios con perspectiva de género: «Debería de ser una asignatura obligatoria, porque así aprenderíamos que no se puede llamar ‘viuda negra’ a una mujer que mata a su marido o que no se puede poner siempre el foco en la credibilidad de la víctima, por ejemplo».

En ese sentido, María Patiño reflexionaba sobre el hecho de que «hace falta un poco de pedagogía a la hora de explicar estas cosas». De hecho, ella misma confesaba lo mucho que le costó entender el relato de Rocío Carrasco, motivo por el que incluso se distanció de Carlota Corredera. «A mí me costó. Hay veces que te sientes cuestionada, te rebelas porque quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada».

«Sentía que ya venía la lista de la clase a dar lecciones de feminismo»

«En ese momento, yo recuerdo tener una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia. Sentía que ya venía la lista de la clase a dar lecciones de feminismo», revelaba María Patiño, que no podía ni ver a la presentadora del programa: «Me sentía cuestionada por ti, pensaba ‘¿quién es esta señora para decirme que tengo una educación machista?’. Por eso hay veces que hay que bajar la cabeza y hay que escuchar».

Pese a todo, en su charla con Carlota Corredera, María Patiño le reconocía lo mucho que aprendió gracias a ella, que le hizo ver las cosas de forma diferente: «Una vez que lo descubres, es alucinante lo fácil que es explicarlo todo. Ahora los análisis los hago a la velocidad de la luz, y antes me costaba mucho trabajo. Me gustaría ayudar a los demás en la medida de lo posible, como hiciste tú conmigo. Eso cuando quieren, porque si veo que se cruzan de brazos me veo reflejada en aquella Patiño que se negaba a escuchar».

.@maria_patino: “en el tema de Rocío no logro entender por qué personas con cierta formación se niegan a escuchar. Mi avance fue a través de leer, escuchar, autocriticarme, a partir de ahí cambié de opinión. No logro entender a quien mira para otro lado, es un acto de cobardía”❤️ pic.twitter.com/HTiWuxbJoq — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 2, 2023

La docuserie trastocó por completo la vida de Carlota

Ante estas palabras, Carlota Corredera mostraba su emoción a su compañera y amiga: «Qué bonito eso que dices, me gusta mucho escucharlo tras todo el desgaste que he sufrido. En el fondo, es muy cansino tener que estar todo el rato intentando trasladar el mensaje a un auditorio que no quiere escuchar».

Eso sí, Carlota Corredera es consciente de lo mal que lo ha pasado por la docuserie de Rocío Carrasco y el precio que pagó por ella. «Tengo claro que me ha pasado factura, pero no quiero que la gente piense que es mejor no rebelarse. Yo no puedo engañar a la gente, tiene que saber que me ha pasado factura hacer feminismo en televisión, pero no hay que tener cuidado en este sentido. Yo voy a seguir aquí haciendo lo que hago. Este es el periodismo que quiero hacer y no el que hacía».