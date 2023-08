La profunda reflexión de Alejandro Sanz tras su alarmante estado: «Lo más difícil…»

Hace unos meses que Alejandro Sanz preocupó a todos sus seguidores con un mensaje en redes sociales donde reconocía no estar bien. Incluso llegó a asegurar que no le apetecía «ni estar». Unas alarmantes palabras que alertaron sobre la importancia, una vez más, de la salud mental.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», reconoció el pasado mes de mayo.

Ahora, meses después, Alejandro Sanz ha vuelto a compartir un mensaje a través de sus redes sociales en el que tranquiliza a sus seguidores, y confiesa estar «viviendo un momento de aprendizaje personal increíble».

«Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. el más difícil pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces», ha escrito el artista en su perfil de Twitter.

Alejandro Sanz recibe el cariño de todos sus seguidores

Además, Alejandro Sanz ha recordado que «la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo». «Buenas noches donde quiera que estés·, ha concluido su mensaje. Un tuit que ha conseguido numerosas interacciones en poco tiempo, con cientos de likes y muchísimos mensajes de apoyo de todos los fans que tiene en todo el mundo.

Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje mas alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil pero el que me esta llevando a los paisajes mas bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate… conócete y no escuches al mologuista que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 17, 2023

