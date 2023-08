La portavoz de Rodolfo Sancho revela en Telecinco la información más buscada sobre el actor

‘La última noche‘ ha vuelto a llevar en su escaleta el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Una noche más, el espacio presentado por Sandra Barneda ha compartido las últimas noticias acerca de la investigación. De igual manera, han contado en plató con expertos y la portavoz de la familia, que ya se ha vuelto habitual en este tipo de tertulias televisivas.

Además de actualizar datos sobre el informe de la policía tailandesa, ‘La última noche’ ha abordado la posible visita de Rodolfo Sancho a su hijo. Cabe recordar que desde la detención de Daniel Sancho mucho se ha rumoreado sobre la visita del actor a su hijo en la cárcel, que ya ha recibido varias visitas maternas.

«Yo tengo la encomienda de Rodolfo Sancho, que además me lo ha dicho que yo sé que me quieren. Pero si de verdad me quieren tenemos que apartar por todos los medios a los medios de la prisión. Al final vamos a tener un problema serio», ha comunicado en un primer momento la portavoz de la familia Sancho.

En la misma línea, la misma fuente ha asegurado: «Yo me he comprometido a informaros el día que Rodolfo va a ir a la prisión«. De igual manera, Carmen Balfagón ha hablado sobre los posibles problemas que están causando los medios en prisión. «Han llegado ya varias quejas, me imagino… a mí me lo ha dicho y lo he entendido «no queremos tener más problemas». Ha habido quejas por parte de la prisión a la embajada nuestra allí».

Finalmente, la portavoz de Rodolfo Sancho ha vuelto a pronunciarse para despejar cualquier tipo de duda. «Yo os voy a decir el día que va a llegar a la prisión para que os dé tiempo a los compañeros para hacer esa foto. Todavía no lo sabemos. Estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes», ha remarcado frente al asombro de Sandra Barneda.

Tras ello, Carmen Balfagón ha concluido asegurando: «La imagen de Silvia Bronchano entrando a prisión ya está agotada y vamos a tener un problema«. Además, ha confirmado que el propio Rodolfo Sancho atenderá a la prensa en dicha visita. Finalmente, al ser preguntada por una fecha, la portavoz de la familia ha señalado que sería durante esta próxima semana o a comienzo de la siguiente: «No sé si la semana que viene o a primeros de la próxima semana».