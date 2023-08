Rebeca Haro no tolera lo que se insinúa de ‘YAS Verano’ por el caso de Daniel Sancho

Ni es la primera vez ni seguramente será la última. Desde que hace casi cuatro semanas saliera a la luz el caso de Daniel Sancho mucho se ha hablado sobre el enfoque que se está haciendo en los programas de televisión. Hace unos días Rebeca Haro ya frenaba en seco a un colaborador por olvidarse de la víctima, Edwin Arrieta. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este jueves.

Así, Rebeca Haro sigue los pasos de Frank Blanco que hace unos días tenía que defender también a ‘Fiesta de verano’ de las acusaciones por blanquear a Daniel Sancho y su familia.

Este jueves, ‘YAS Verano‘, el programa que presenta Rebeca Haro en sustitución de Sonsoles Ónega abordaba la última hora del caso de Daniel Sancho. Hay que recordar que se ha conocido el fichaje de Rodolfo Sancho al abogado Marcos García Montes. Además, el programa de Antena 3 accedía en exclusiva a las declaraciones de un compañero de Daniel en la prisión contando lo mal que lo había pasado en sus primeros días en la cárcel.

Era entonces cuando el criminólogo Javier Durán aprovechaba para lanzar una puya al programa y a toda la prensa pues consideraba que se estaba hablando siempre del estado de Daniel Sancho y se les olvida que hay una víctima y una familia que sigue sin poder haber dado sepultura al colombiano.

«Lo que se está haciendo es tratar de blanquear lo que supuestamente es un asesinato bastante atroz», soltaba el colaborador de ‘YAS Verano’. «Bueno blanquear, blanquear. Lo que se ha hecho se ha hecho si es que se ha hecho y hay una confesión», le replicaba de primeras Rebeca Haro.

Lejos de quedarse ahí, Javier Durán volvía a atizar a los medios de comunicación. «Fijaos que poquito estamos hablando de la persona que ha sido asesinada, de Edwin, parece que nos estamos olvidando», insistía el criminólogo. «No hemos dejado de hablar de Edwin en ningún momento», defendía entonces Gema Peñalosa.

Rebeca Haro defiende la postura de ‘YAS Verano’

Mientras que Rebeca Haro no tardaba en dar la cara por ‘YAS Verano’ y contestar a las palabras del criminólogo. «Si no hemos hablado más de Edwin ha sido porque, uno, lamentablemente ha fallecido y no puede decir nada. Porque su familia, como nos confirma Luis, ha cortado todo flujo de información, pero en cuanto hemos tenido información, como ayer, cuando supimos que los restos pueden ser repatriados, lo hemos dicho», defendía la presentadora.

«O sea, la víctima no cae en el olvido en ningún momento«, terminaba añadiendo Rebeca Haro antes de continuar con la tertulia y cansada de que se les acuse de blanquear al supuesto asesino y olvidarse de la víctima. Y es que no hay que olvidar que el hecho de que Daniel sea hijo de un actor tan reconocido como Rodolfo Sancho hace que el interés por el caso crezca y se empatice también con la familia del asesino confeso.