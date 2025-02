Las 5 películas de estreno del último fin de semana de febrero en Netflix, Prime Video o Movistar+

Febrero ya nos trae su último fin de semana. Enero duró casi un año, pero el segundo mes se nos ha pasado volando. Misterios del tiempo, y de la percepción temporal. Quizá es lo que quiso transmitir M. Night Shyamalan en una de sus últimas películas, y que llega a Netflix por fin. 'Tiempo' nos muestra a una familia y a un grupo muy variopinto de personajes atrapados en una playa en la que el tiempo no juega limpio, y va encendiendo a la gente a pasos agigantados. Una película tramposa pero que te mantiene pegado al asiento, deseando saber qué es lo siguiente que ocurrirá.

Pero no es el único estreno de este fin de semana que podremos disfrutar en streaming. También tenemos la última película de 'Misión Imposible' en Movistar Plus+. Sí, la misma con la famosa escena de Tom Cruise saltando en moto por un acantilado. Pero si queremos películas más oscuras, también podemos ver la nueva de terror de Halle Berry (hacía mucho que no la veíamos por el género), o el documental sobre el caso de Daniel Sancho, que nos llega a SkyShowtime. Y, si entre medias queremos reír un poco, y conocer algo más nuestra historia de mediados del siglo XX, ahí tenemos el documental sobre el fotógrafo Martin Parr en Filmin.

Tiempo

Sinopsis: Durante unas vacaciones en un paraíso tropical, una familia empieza a percibir que en la recóndita playa elegida para relajarse unas horas suceden algunas anomalías temporales...

M. Night Shyamalan sigue siendo uno de los directores con más personalidad del cine de las últimas dos décadas. En su filmografía, repleta de grandes obras maestras como 'El sexto sentido', podemos encontrar un sinfín de ejemplos de cómo su cine ha conseguido trascender la cultura popular. Pese a un bajón en su popularidad tras la adaptación de 'Avatar. The last Airbender', recuperó su gran forma con 'La visita'. Y, desde entonces, no ha parado. 'Tiempo' es una de sus obras más recientes, aunque un poco olvidada. Una alegoría sobre el paso del tiempo, a veces de una forma bastante burda y sin sentido. Pero que te mantiene en vilo hasta el final. No hay mejor resumen de una película de Shyamalan que eso.

Plataforma: Netflix

Nunca te sueltes

Sinopsis: Una angustiada madre y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

La carrera de Halle Berry desde que ganara su Oscar es digna de estudio. De protagonizar el drama de 'Monster's Ball' a ser la infame Catwoman. Para luego meterse de lleno en el thriller oscuro de 'Gothika' con Penélope Cruz. O, años después, protagonizar la serie de ciencia-ficción 'Extant'. Funcionó bien en su primera temporada, pero luego tuvo una gran caída en cuando a calidad. Pero, en los últimos años, su nombre vuelve a estar de moda. Y ha participado en la tercera parte de la saga de John Wick, o en esta cinta de terror de Alexandre Aja. El problema es que la película va perdiendo fuelle según va avanzando. Tiene ideas originales, algún giro interesante, y varios jumpscares de los que nos gustan. Pero si no fuera por Halle Berry, seria una película bastante olvidable.

Plataforma: Prime Video

Misión Imposible. Sentencia Mortal Parte 1

Sinopsis: Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

¿Qué podemos decir de Tom Cruise a estas alturas que no se haya dicho ya? Una estrella de Hollywood de las que ya no quedan. Porque solo con su nombre es capaz de atraer al público a las salas. No necesita más. Y su saga de 'Misión Imposible' se ha convertido en una de las más reconocibles de la industria, y por el público, 30 años después de la primera entrega. Cruise se ha empeñado en crear un héroe moderno con su Ethan Hunt, y lo ha conseguido. Porque, pese al traspiés de la tercera entrega, la saga no ha dejado de crecer. Sobre todo tras ese punto de inflexión que fue 'Fallout' y que hizo a los críticos mirar las películas de acción con otros ojos.

Es verdad que 'Sentencia Mortal', pese a ser una de las mejores películas de acción de los últimos años, no consiguió despegar en taquilla como merecía. Ahora nos llega a Movistar Plus+, justo a tiempo de estrenar el trailer de la segunda parte, que se estrenara este mes de mayo. Además, aquí tenemos el añadido de Hayley Atwell como compañera de Ethan Hunt, y es un añadido maravilloso, porque se desenvuelve genial en las escenas de acción. No en vano, es Peggy Carter.

Plataforma: Movistar Plus+

Yo soy Martin Parr

Sinopsis: Desde la década de 1970, Martin Parr ha sido un espejo de nuestro tiempo, a veces tierno, a veces crítico y siempre travieso. A través de este íntimo viaje por carretera a través de Inglaterra, descubre a los hombres que revolucionaron la fotografía contemporánea.

Dirigido por Lee Shulman, el documental nos ofrece una visión diferente sobre uno de los fotógrafos más conocidos de finales del siglo XX. A través de entrevistas con familiares, colegas y críticos, así como testimonios ofrecidos por el propio Parr, vamos conociendo un poco más sobre la carrera del artista detrás de los retratos más kitsch, más saturados y que mejor capturan la absurdidad del mundo. Además, que nos hacen reflexionar sobre el consumismo y la fugacidad de nuestro paso por la vida. Un documental obligatorio para los fans de la fotografía.

Plataforma: Filmin

Receta para un asesinato

Sinopsis: Serie documental que narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una tranquila isla tailandesa a manos de Daniel Sancho, un aspirante a chef de 29 años conocido por sus vídeos en YouTube.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, uno de nuestros actores más conocidos, fue juzgado en un tribunal tailandés y condenado a cadena perpetua el pasado verano. A pesar de haber sido un juicio cubierto ampliamente por los medios de comunicación de todo el mundo, sigue habiendo misterios sobre la naturaleza de la relación entre Sancho y Arrieta. Un caso que llenó titulares y copo un sinfín de programas del corazón. Hasta el propio Rodolfo Sancho llevó a cabo una especie de documental para HBO que dañó su imagen de una forma irreparable, mostrándole como una persona fría y distante. Un caso que dio la vuelta al mundo, sobre todo por su crudeza y salvajismo, pero que tiene muchas incógnitas aún por resolver.

Plataforma: SkyShowtime