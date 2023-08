La furia de Miguel Frigenti con Alejandra Rubio por «robarle» su exclusiva de Daniel Sancho

Es el tema del momento. El supuesto asesinato cometido por el hijo de Rodolfo Sancho en Tailandia. Este domingo 6 de agosto, ‘Fiesta‘ dedicaba buena parte del programa a comentar las novedades de este macabro asunto. Pero fue una información aportada por Alejandra Rubio la que ha hecho estallar a Miguel Frigenti.

La hija de Terelu Campos aseguraba haber hablado con el entorno más cercano de Daniel Sancho. Algo que al que fuera colaborador de ‘Sálvame’ no le ha hecho ni pizca de gracia, ya que, apenas unas horas antes, ‘Socialité’ se hacía eco de una información exclusiva aportada por Miguel Frigenti en su cuenta de TikTok. En ella el periodista aseguraba que se había puesto en contacto con amigos del hijo de Rodolfo Sancho.

«Daniel se habría hecho con un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, una chica llamada Paula. En esta llamada, Daniel habría confesado este crimen. La versión que da a sus amigos y a su novia Paula es que mata al cirujano mediante dos puñetazos. Esta fuente cercana a Daniel cuenta que Edwin Arrieta, la víctima, habría invertido dinero en algunos de los negocios de Daniel», comentaba el excolaborador de ‘Sálvame’, tras hablar con los amigos del joven.

EXCLUSIVA 🔴: Nuevos datos sobre el supuesto asesinato cometido por Daniel Sancho. pic.twitter.com/QrWPULH0yZ — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) August 6, 2023

Miguel Frigenti acusa de «intrusismo profesional» a Alejandra Rubio

Sin embargo, apenas unas horas más tarde, Alejandra Rubio aportaba en ‘Fiesta’ una información prácticamente idéntica a la dada por Frigenti. La colaboradora dejaba claro que ella no es amiga de Daniel Sancho, pero que sí conoce a sus amigos. Tras lo cual, la hija de Terelu Campos recalcaba que la información que iba a dar, ya «la ha dado un compañero en un medio hace un rato». Eso sí, sin nombrar en ningún momento a Miguel Frigenti ni el medio en el que lo había hecho.

Alejandra Rubio explicaba que, supuestamente, Daniel Sancho se había puesto en contacto con algunos de sus amigos, a quienes habría revelado que había matado a Edwin Arrieta «mediante golpes». Como era de esperar, esta intervención no ha gustado nada al periodista, quien ha hecho uso de su cuenta de Twitter para denunciar lo sucedido. Aunque no ha nombrado directamente a la joven, era más que evidente que su mensaje iba dirigido a ella.

«Es muy feo y muy poco profesional apropiarse de las exclusivas de un periodista y hacer creer que esa información la tienes por pertenecer a un círculo de amigos al que nunca has pertenecido. Todo por evitar nombrar la fuente. Algo que sería impensable, salvo cuando se lleva a cabo por intrusistas de la profesión, que no conocen los mínimos de la ética en el gremio», escribía, muy enfadado, Miguel Frigenti. Aunque instantes después optaba por eliminar el tuit, quizá para no entrar en una nueva guerra con la nieta de María Teresa Campos.