La famosa cantante que se postula como concursante de ‘GH VIP 8’ y pide trabajo a Mediaset

‘Así es la vida‘ comenzaba este jueves cebando que iban a tener en el plató a una famosa cantante que había sido la intérprete de una de las canciones del verano. Lo hacía sin desvelar de quién se trataba y poniendo una silueta suya. Finalmente, se trataba de Malena Gracia, que no dudaba en postularse para ‘GH VIP 8’ y pedir trabajo en Telecinco.

Y es que se han cumplido 20 años del éxito de «Loca», la canción más conocida de la cantante, bailarina y actriz madrileña. Para conmemorarlo, Malena Gracia visitaba el plató de ‘Así es la vida’.

Para Malena Gracia visitar el programa de Sandra Barneda y César Muñoz era un orgullo porque era volver a la casa en la que empezó. Y es que tal y como han recordado, la actriz y cantante comenzó su carrera en televisión en Telecinco gracias a Valerio Lazarov donde ganó el programa ‘Mañana serán estrellas’ que presentaban Carmen Sevilla y Manolo Escobar.

«Echo de menos la televisión. Quiero volver aquí a Telecinco, a mi casa, quiero volver aquí«, aseveraba Malena Gracia. Justo después, no dudaba en decir que le encantaría volver a participar en un reality después de haber concursado en ‘Hotel Glam’ y ‘Supervivientes’. De ese modo, Malena Gracia se postulaba como concursante de ‘GH VIP 8′, que vuelve el 14 de septiembre a Telecinco.

‘Así es la vida’ hacía referencia también a un reportaje en el que llamaban «mocatriz» a Malena Gracia por ser una todoterreno. «Me hubiera gustado hacer más cosas, he hecho lo que he podido y lo que me han dejado. Quizás me hubiera gustado hacer mucho más, pero desgraciadamente estamos en un momento discográficamente hablando que está muy difícil. Como actriz tampoco he hecho las cosas que deseaba», lamentaba la madrileña que acaba de volver de trabajar en México.

«Me gustaría entrar a ‘GH VIP’ o estar de colaboradora»

Como cantante, Malena Gracia ha optado por sacar versiones de canciones de otros artistas y prevé sacar un nuevo disco «para coleccionistas, para mis fans». Por otro lado, volvía a aprovechar para hacer una petición en directo: «Quiero seguir trabajando en lo que me gusta, hacer televisión. Por favor, quiero volver a la tele«, insistía.

En ese momento, Sandra Barneda se dirigía a los jefes de Mediaset para que tomaran nota. «Soy televisiva a tope, y aparte es que a mí me han descubierto en esta cadena«, volvía a decir recalcando que se ha sentido «poco valorada» por la industria.

«Me gustaría, como bien he dicho, o estar en un reality o estar de colaboradora. Poder volver a estar aquí. Yo me he ido a México a buscarme la vida, y hoy estoy en Así es la vida para celebrar los 20 años de Loca y quiero seguir en esta cadena, a ver si lo consigo», soltaba una vez más antes de despedirse.