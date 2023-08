Isabel Rábago se refiere en unos inconcebibles términos a ‘Sálvame’ y lo que pasa en Telecinco

Han pasado dos meses desde que ‘Sálvame’ desapareció de nuestras vidas pero el programa de La fábrica de la tele sigue muy presente. De hecho, aunque se intentó alejarse de su universo en todo momento en ‘Así es la vida’, el programa que tomó su relevo ha tenido que terminar fichando a algunos de sus colaboradores para relanzar sus audiencias. Son muchos los que echan de menos ‘Sálvame’, entre ellas Isabel Rábago.

Así, la colaboradora de ‘El programa del verano’ y ‘Ya es mediodía’ no duda en dar la cara por sus compañeros de ‘Sálvame’ en la entrevista que le han hecho en ‘El Purgatorio’ de The Objective. Además, la periodista carga duramente contra los que tachaban a ‘Sálvame’ de telebasura.

Al preguntarle si Telecinco echa de menos a ‘Sálvame’ en su parrilla tras la crisis de audiencia que atraviesa, Isabel Rábago no puede mostrarse más sincera y clara. «Sálvame le vamos a echar de menos absolutamente todos. No conozco a ninguna persona en Telecinco que no vaya a echar de menos a Sálvame», empieza diciendo Isabel Rábago de forma contundente.

«¿Sabes lo que pasa? Que en Telecinco, cuando tú estás en un programa durante 14 años, muchas veces entras en Telecinco y era como tu casa. Entonces tú por los pasillos durante 14 años te encuentras con los mismos. Nos vemos en maquillaje, nos vemos en los pasillos, nos enfadamos, nos arreglamos, nos decimos de todo en un programa y en el otro. Pero esto es una familia. Entonces les vamos a echar mucho en falta», recalca la colaboradora.

Y si hay algo que le molestó mucho a Isabel Rábago cuando se publicó la cancelación de ‘Sálvame’ es el titular que usó El Mundo al hablar de que era el «fin de la telebasura». «Me molestó terriblemente el titular de que relacionó Sálvame con Telebasura. No me gustó porque en Mediaset no hacemos telebasura», reconoce cabreada.

«¿Quién decide lo que es telebasura? ¿Sabes lo que hacemos nosotros en Mediaset? Entretener», sentencia. Tras ello, cuenta lo que vivió ella en primera persona durante la pandemia. «Yo estuve trabajando toda la pandemia, salí a trabajar todos los días. Intentábamos pintarnos una sonrisa cuando se apagaban los focos y llorábamos detrás de las cámaras por toda la situación que estaba viviendo. Porque solo los que hemos salido en Pandemia sabemos qué situación había en las calles y sabemos en qué condiciones hemos trabajado y cómo nos animábamos unos a otros para no derrumbarnos porque había mucha gente derrumbada», recuerda.

«Eso es Mediaset, es entretenimiento, es sonrisa», destaca Isabel Rábago sobre el grupo para el que trabaja desde hace años en diferentes formatos y diferentes productoras. «Tú sabes los mensajes tan bonitos que recibíamos absolutamente todos de los programas, ¿Eso es telebasura? No, eso es entretenimiento. Basura a lo mejor me parecen otras cosas», añade al respecto.

Isabel Rábago se pronuncia sobre el cambio de Mediaset

Sobre la salida de Paolo Vasile y la nueva etapa de Mediaset con Borja Prado y Alessandro Salem, Isabel Rábago pide paciencia. «Vasile ha sido un auténtico referente y ha sido el que ha convertido Mediaset durante más de 20 años en líder de audiencia. Ha cambiado la forma de hacer televisión. Vasile era una persona súper próxima, era un poco el padre y el abuelo de todos. Pero Vasile también tenía que jubilarse y bastante que prolongó durante dos años o año y medio su estancia aquí», asegura sobre el que fue consejero delegado de Mediaset durante 23 años.

Sobre los cambios que ha experimentado Telecinco y seguirá haciendo con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes, Rábago no lo duda. «Los cambios pues como en todas las empresas, viene una nueva directiva y se plantea una serie de cambios estructurales que yo estoy segura de que veremos en septiembre, que es cuando comienza la temporada. Los cambios siempre son buenos, no hay que tener miedo a los cambios», defiende la periodista.

Por último sobre si es verdad que hay una «derechización» de Telecinco como se ha llegado a decir, Isabel Rábago es clara. «¿Sabes lo que pasa? Que a mí nadie me ha preguntado cuando entro en Mediaset a quién voto, qué es lo que pienso. En Mediaset es la cadena donde más libertad he tenido yo a la hora de trabajar», concluye.