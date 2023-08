Isabel Rábago enmudece con lo que señala sobre Makoke en ‘La última noche’: «Retíralo»

Makoke no ha tenido una velada especialmente fácil durante su entrevista en ‘La última noche‘. La invitada de Sandra Barneda ha tenido que hacer frente a delicados temas como su particular contienda con Kiko Matamoros o su supuesta enemistad con Terelu Campos. Por si fuese poco, una intervención de Isabel Rábago ha colocado a la entrevistada contra las cuerdas.

Dicho momento ha tenido lugar cuando la periodista le ha afeado la cantidad de dinero que ha ganado gracias a sus batallas televisadas con Kiko Matamoros. «No te puedes arrepentir cuando ha sido una de las historias que más habéis facturado y no te puedes arrepentir. Habéis ganado dinero contando absolutamente todo porque no ha habido líneas rojas entre vosotros», le ha afeado la colaboradora.

Lejos de quedarse callada, Isabel Rábago ha proseguido con sus ataques hacia Makoke dejando al descubierto su posible deuda con Hacienda. «Os habéis literalmente forrado y lo que yo no entiendo es que con todo lo que os habéis forrado seguís debiendo a Hacienda y a todos los españoles casi un millón de euros«, fueron sus palabras. Una intervención que ha hecho saltar a Makoke, quien visiblemente alterada pedía a su compañera una rectificación urgente.

«Eso no te lo voy a consentir. Retira lo que has dicho porque te puedo poner una demanda porque yo no debo ni un duro a Hacienda. No es una sentencia firme, está en el juzgado. Retira lo que has dicho, de verdad, ahora mismo yo no debo», le ha amenazado la expareja de Matamoros. «Entonces le vas a tener que poner una demanda a los medios que se hacen eco de la lista de morosos», ha reaccionado la periodista.

Ante ello, Makoke ha reiterado: «No hay una sentencia firme. Si tú has estudiado derecho lo deberías de saber. No es firme, no hay una sentencia firme Isabel Rábago. Parece mentira que hayas estudiado». «Entonces demanda a Hacienda. A mí no me lo tienes que explicar», ha saltado Rábago frente a la nueva réplica de Makoke: «Parece mentira que hayas estudiado. Para eso están los abogados».

En ese momento Sandra Barneda ha querido mediar sin gran éxito puesto que Isabel Rábago ha saltado exclamando: «¿Yo me he inventado el titular? Quiero que quede claro». «Yo no debo a Hacienda. La persona que debe a Hacienda no soy yo. Me está acusando de una cosa que no es y no se lo voy a permitir«, ha replicado Makoke antes de que Sandra Barneda pusiese el punto y final a dicho encontronazo.