Horóscopo semanal, del 14 al 20 de agosto de 2023: Predicciones en cada signo zodiacal

Alcanzamos la tercera semana del mes de agosto y la astróloga Esperanza Gracia ha anticipado lo que van a depararnos los astros en todos los signos del zodiaco para los próximos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Cómo de afortunado vas a ser en salud, trabajo, dinero o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la Luna Nueva, el día 16 en el signo de Leo, nos anima a apostar por lo nuevo con optimismo. Hasta el 24 de agosto podremos disfrutar de la bella lluvia de estrellas de las Perseidas, y el momento de máxima actividad tiene lugar estos días. No dejéis de mirar al firmamento para llenaros de su magia y pedir un deseo.

Conoce ya cuál va a ser tu devenir esta semana, con los pronósticos del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 14 al domingo 20 de agosto de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Hay tensiones a tu alrededor que pueden estresarte, pero gracias a la energía de la Luna Nueva vas a poder armonizar tu vida y te van sorprender los golpes de suerte que pueden llegar. Huye de agobios y excesos de todo tipo; necesitas equilibrio para pensar bien. El camino se despeja para conseguir tus propósitos. Insiste y no te rindas.

Horóscopo semanal Escorpio

Esta Luna Nueva te abre las puertas del éxito, así que da prioridad a tus sueños porque pueden cumplirse antes de lo que imaginas. Algún asunto que te interesa necesita de tu intervención. Abandona tu actitud pasiva y actúa. Alguien poco común puede entrar en tu vida. Déjate llevar por tus emociones para disfrutar como solo tú sabes hacerlo.

Horóscopo semanal Aries

Esta Luna Nueva no puede ser más favorable para ti. Te ofrece un momento único para conseguir lo que llevas anhelando hace tiempo, especialmente en el amor, y la suerte te va a sonreír. Puedes retomar con éxito algo que en su momento no salió bien. Atraerás la abundancia y tendrás la iniciativa y el impulso que necesitas para subirte al carro de las oportunidades.

Horóscopo semanal Géminis

Puede que tengas que enfrentarte a momentos de dudas y miedos, pero con tu inteligencia sabrás lo que te conviene y lo que no, y el Cosmos te va a recompensar todos tus esfuerzos. La Luna Nueva puede traerte un viaje que abra tus horizontes y traiga novedades a tu vida. Si has sufrido una decepción, no sufras y sonríe porque te espera algo mejor.

Horóscopo semanal Tauro

Puedes notar bloqueos o retrasos en algo que te interesa, pero esta Luna Nueva te trae gratos momentos con personas que te quieren y que te van a apoyar para que sigas el rumbo que te has marcado. Es un momento muy oportuno para sanar tu pasado y olvidar algo que te hizo sufrir. Deja aflorar lo que te atormenta y despídete de tus agobios.

Horóscopo semanal Virgo

La Luna Nueva te anima a estar a solas contigo y a ahondar en tus emociones para ver la vida con otros ojos. Mercurio y Marte, también en tu signo, activan tu inteligencia y te llenan de energía y fuerza para que nada te detenga y puedas zanjar algo que tienes pendiente. El 17 y 18 la Luna en tu signo te protege, y la vida va a tratarte con cariño y benevolencia.

Horóscopo semanal Cáncer

La Luna en tu signo, los días 12 y 13, hace brillar tu estrella con fuerza y te trae buenos presagios. Confía más en tu intuición y menos en los consejos ajenos para acertar en lo que decidas. La energía de la Luna Nueva ilumina tu vida, y vas a ilusionarte con cosas maravillosas que pueden llegar. No hables de tus proyectos hasta que no estén consolidados.

Horóscopo semanal Piscis

Te conviene salir y abrirte al mundo porque la suerte puede llegar a través de gente nueva, y es muy posible que conozcas personas que te beneficien mucho. Esta Luna Nueva te revitaliza y te llena de optimismo y entusiasmo para que nada se te resista. Te toca ser feliz y tienes que hacer todo lo posible por conseguirlo. Atento a las señales que te envía la vida.

Horóscopo semanal Libra

Puede que alguien que quieres no haya actuado con honestidad y tú te sientas defraudado, pero te conviene olvidar y mirar hacia el futuro. Estar demasiado pendiente de asuntos que no dependen de ti te quita tiempo y energía positiva. La Luna Nueva te ayuda a contactar con gente nueva con la que compartirás ocio e intereses comunes. Sal y no te aísles.

Horóscopo semanal Leo

Muchas felicidades. El Sol y la Luna Nueva en tu signo contribuyen a que te sientas poderoso y enérgico, y vas a hacer frente con éxito a cualquier reto que te ponga el destino. Sentirás que tu progreso personal no tiene límites y que la diosa Fortuna te acompaña y apoya tus decisiones. Ya puedes estar notando en tu vida los primeros mensajes de ilusión…

Horóscopo semanal Sagitario

Será una suerte tenerte cerca porque contigo todo resultará más fácil. Y es que nadie como tú para ver el lado positivo de las cosas. Te abrirás a todo tipo de ideas y disfrutarás mucho con la gente. Es un momento muy propicio para las relaciones y vas a rebosar ganas de vivir y divertirte. La Luna Nueva puede traerte un viaje que dé otro rumbo a tu vida.

Horóscopo semanal Capricornio

Puedes sentirte sobrepasado de responsabilidades y ahora es el momento de poner freno y decir no cuando sea necesario. Tú debes ser la prioridad. La Luna Nueva te regenera y te ayuda a hacer algún cambio que va a favorecer tu vida. Necesitas momentos de soledad; tienes que mirar a tu interior porque ahí encontrarás las respuestas que buscas.