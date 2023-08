Gonzalo Miró representa a muchos con lo que dice del fútbol tras el caso Rubiales

Quedan pocos famosos por pronunciarse sobre el tema de Luis Rubiales. Desde el principio fueron muchas las mujeres que alzaron la voz contra el beso no consentido a Jenni Hermoso. Pero si ha llamado la atención es el silencio que ha habido entre los futbolistas y sobre todo entre los que juegan en la selección española salvo Borja Iglesias. Eso fue lo que hizo que Gonzalo Miró no dudara en poner el grito en el cielo por cómo ningún futbolista ha condenado el suceso.

«¿Dónde están los futbolistas masculinos? Señores. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Aparezcan. ¿Dónde están Álvaro Morata, Dani Carvajal y toda esa gente? ¿Se lavan las manos, les da igual lo que está pasando? ¿Van a tener que ser ellas las que saquen esto adelante sin la ayuda de los hombres?», explotaba el pasado fin de semana Gonzalo Miró en la Cadena COPE.

Este martes, Gonzalo Miró se sentaba en ‘Más vale tarde‘ y volvía a mostrar su indignación hacia el mundo del fútbol masculino pues salvo algunas figuras como Iker Casillas, Isco, Borja Iglesias o Andrés Iniesta apenas se han manifestado públicamente.

«Gonzalo es que hay silencios que son atronadores», le apuntaba Marina Valdés al darle paso. «A mí me está decepcionando muchísimo el fútbol masculino en este asunto. No entiendo el miedo o el desinterés. De verdad que no puedo comprender que no tengan la solidaridad suficiente como para mojarse el culo por una compañera», reconocía de primeras el colaborador.

Gonzalo Miró, decepcionado con los futbolistas

Y es que tal y como recalcaba después Gonzalo, esto no es solo un asunto deportivo, esto va más allá. «Es un problema social, esto no es una cuestión deportiva únicamente. Es verdad que se han ido sucediendo mensajes de Pau Gasol o el comunicado de Iniesta que fue excepcional. Pero que sea Borja Iglesias o Isco, ha sido todo demasiado tibio«, insistía el tertuliano.

«Y en cambio ves a las jugadoras del Pachuca en México solidarizándose con Jennifer Hermoso, ves a las jugadoras de EEUU salir con brazaletes con el nombre de Jenni, ves a Rapinou, que es una de las futbolistas más conocidas en el fútbol americano hacer declaraciones en apoyo a Jennifer Hermoso. El alcalde de Londres mismamente. Pues a mí me sorprende mucho que no tengamos constancia de qué piensan los futbolistas«, añadía Gonzalo Miró.

Además, el hijo de Pilar Miró aprovechaba para pedir que se les pregunte a los futbolistas de la selección que sean convocados este viernes para jugar los partidos que tienen por delante. «Me imagino que se le preguntará a los futbolistas para saber lo que piensan», apostillaba. «Tampoco sabemos lo que piensa Luis de la Fuente porque como en cada momento hace una cosa, lo mismo se levanta a aplaudir a Rubiales o lo mismo manda un comunicado contra él», le replicaba Marina Valdés.