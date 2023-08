Esta es la serie coreana de Disney+ que podría arrebatarle el trono a ‘El juego del calamar’

En los últimos años, la ficción coreana ha conquistado el mundo. Uno de sus baluartes es, obviamente, ‘El juego del calamar‘, que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno global, sin precedentes. Pero también hay que darle crédito a películas como ‘Parásitos’, que ganó el Oscar, o el catálogo de k-dramas de Netflix, que cada vez es mayor. Disney+ lleva tiempo queriendo apuntarse a la moda de la ficción coreana, y parece que, después de mucho intentarlo, al fin lo ha conseguido gracias a ‘Moving’.

Ya os insistimos que esta serie iba a dar que hablar, y el tiempo nos ha acabado dando la razón. ‘Moving’ se ha convertido en la serie más popular de Disney Plus en Corea, Japón, el sureste asiático, Hong Kong o Taiwán. Y si tu serie coreana supera a otras grandes como Marvel o Star Wars, es que algo bueno tienes entre manos.

«La respuesta global de los espectadores a los primeros 11 episodios ha superado nuestras expectativas». Esas han sido las palabras de Carol Choi, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de contenido original de Disney APAC (Disney en Asia y el Pacífico).

Al final, ‘Moving’ es una serie que cuenta la historia de varios personajes normales que acaban adquiriendo superpoderes. Una especie de ‘My Hero Academia’ (popular anime japonés) pero pasado por el filtro coreano.

¿De qué va ‘Moving’ en Disney+?

Kim Bong-Seok, Jang Hee-soo y Lee Gang-hoon van al mismo instituto. Parecen estudiantes normales, pero tienen habilidades especiales heredadas de sus padres. Kim Bong-seok tiene la capacidad de volar, mientras que Jang Hee-soo posee excelentes habilidades atléticas y es capaz de recuperarse rápidamente de heridas, como disparos o puñaladas. Lee Gang-hoon tiene un poder y una velocidad asombrosos. Estos tres estudiantes intentan ocultar sus habilidades especiales a los demás, a la vez que sus padres luchan por evitar que sean utilizados por otras personas.

Un webtoon de éxito, una serie de éxito

De un total de 20 episodios, Disney Plus ya ha estrenado 11 en su plataforma a día de hoy. El 20 de septiembre llegará el final, con un especial de 3 episodios. Y, aunque aún no hay confirmada una segunda temporada, no es una idea nada descabellada viendo el éxito que está consiguiendo la producción.

‘Moving’ nació como un Webtoon (plataforma online donde artistas publican sus cómics digitales), a manos de Kang Full, un artista visual coreano. Pero no era su primer trabajo, ya que comenzó en 2004 con su obra ‘Loving’, que también tuvo un gran éxito en su país. «La manera en la que se trabajaba en el pasado era que un artista nuevo tenía que ser aprobado por los editores de las revistas y editoriales convencionales. Pero desde que Internet fue creciendo, las reacciones y el feedback de los lectores se ha convertido en algo más importante y ha permitido a los artistas a establecer nuestras carreras online», explica Kang Full a Deadline.

Kang Full, en Creators Talk en CGV Yongsan, Seúl. / WALT DISNEY KOREA

También explica cómo ha evolucionado como autor en los últimos años, y destaca la importancia de los personajes en ‘Moving’. «A lo largo de los años, me he interesado mucho más en las historias individuales. Da igual lo interesante que sea la trama. Todo acaba reduciéndose a quién te está llevando a través de la historia y cuáles han sido sus experiencias previas».

El éxito de la serie también radica en que Hulu (parte de Disney) les haya dado más libertad, y más medios. «La escala de la historia ha crecido. No demasiado, pero lo suficiente como para darnos más flexibilidad. Hemos sido capaces de indagar más en las historias de algunos personajes, y añadir nuevos que no estaban en la obra original».

¿Quién es quién en ‘Moving’?

La serie de ‘Moving’ está repleta de personajes. Y, para que no os perdáis al verla, os hablamos sobre los más importantes:

Jang Joo Won: interpretado por Ryu Seung Ryong, su personaje tiene poderes regenerativos para curar cualquier lesión o herida.

interpretado por Ryu Seung Ryong, su personaje tiene poderes regenerativos para curar cualquier lesión o herida. Lee Mi Hyun: interpretada por Han Hyo Joo, ex-agente del Ministerio de Justicia, y que también tiene superpoderes.

interpretada por Han Hyo Joo, ex-agente del Ministerio de Justicia, y que también tiene superpoderes. Kim Doo Shik: le da vida Jo In Sung, un agente de primer nivel cuyo superpoderes es la habilidad sobrenatural de volar.

le da vida Jo In Sung, un agente de primer nivel cuyo superpoderes es la habilidad sobrenatural de volar. Jeon Kye Do: interpretado por Cha Tae Hyun, tiene el superpoderes de generar electricidad a voluntad y además es conductor de autobús. Este es uno de los personajes nuevos creados expresamente para la serie. Cuando descubrió su poder, se convirtió en Lightning Man, pero lo dejó atrás al darse cuenta que sus poderes hacían más daño que ayuda.

Lightning Man. / HULU