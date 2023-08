El nuevo y sorprendente proyecto profesional de Marta López fuera de la TV tras ‘Sálvame’

Tras el adiós de ‘Sálvame’, todos sus colaboradores y colaboradoras se están sacando las castañas del fuego, buscando nuevos proyectos en televisión, o centrándose en sus negocios fuera de la pequeña pantalla. Este es el caso de Marta López, que está teniendo un verano de lo más movidito, a caballo entre Madrid y Huelva.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ está compaginando su trabajo en dicho programa con su nuevo proyecto profesional fuera de la televisión. Se trata de un negocio en el que está inmersa desde hace un tiempo y que prevé inaugurar próximamente. En cuanto sale de las instalaciones de Mediaset, la madrileña pone rumbo al local, que ya se ha convertido en su segunda casa.

Aunque están siendo unos meses de lo más moviditos, Marta López no puede estar más orgullosa y feliz con lo que está por llegar. Eso sí, para ello la exconcursante de ‘Gran Hermano’ está haciendo malabarismos para poder llegar a todo. Y es que, a su trabajo en televisión y a este nuevo negocio se suma sus pinitos en las redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram.

Marta López prevé inaugurar su negocio en el mes de octubre

Aunque no ha querido dar muchos detalles sobre este nuevo proyecto, la colaboradora televisiva ya está hablando a sus seguidores de su ‘nuevo bebé’, que tiene previsto inaugurar el próximo mes de octubre. Así lo ha desvelado Marta López a su legión de seguidores. «Desde que he salido de ‘Ya es mediodía’ hasta ahora he estado en el local que voy a abrir en octubre o por ahí. Ahora he llegado a casa», les ha explicado.

Pese al revuelo que han generado sus palabras en redes sociales, ella ha preferido no dar más detalles al respecto. Así es que, por el momento, habrá que esperar para saber en qué consiste este nuevo negocio empresarial en el que está volcando toda su energía.

Eso sí, aunque sus diferentes trabajos la tiene de lo más ocupada, la colaboradora reserva su tiempo libre para disfrutar de sus hijos y de las vacaciones, parte de las cuales, está pasando en Huelva. Por eso sus apariciones en ‘Ya es mediodía’ han quedado concentradas a los miércoles, los jueves y los viernes. El resto del tiempo, se encuentra en el local, poniéndolo todo a punto para su apertura.