El inquietante mensaje de María Patiño que descoloca: «O grito lo que sé o me enveneno»

María Patiño es una de las presentadoras de televisión que más activa suele ser en Twitter donde no tiene reparos en comentar toda la actualidad. La presentadora de ‘Socialité‘ que se encuentra de vacaciones tras grabar el docu-reality de ‘Sálvame’ para Netflix ha generado mucho desconcierto con su última publicación.

Y es que Patiño no dudaba en compartir con sus seguidores su desasosiego por una información que tenía pero que parece que no puede dar. «O grito lo que sé o me enveneno…», soltaba.

Un mensaje muy inquietante sobre el que María Patiño no se ha vuelto a pronunciar dejando en el aire que es lo que sabe y por qué llegó a poner eso de esa manera en su cuenta de Twitter. Tras verlo, el Maestro Joao le animaba a que gritara lo que sabía.

Pero lejos de quedarse ahí, a lo largo del día, la comunicadora prosiguió publicando mensajes que hacen que la presentadora no pare de cebar algún tipo de contenido sin saber a qué o quiénes se refieren.

«Sólo os puedo decir… paciencia y vais a flipar», aseveraba en otro tuit María Patiño. «Lo jodido es que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad ya no importaba», apostillaba la presentadora de ‘Socialité’ en otro tuit.

O grito lo que sé o me enveneno… — Maria patiño (@maria_patino) August 7, 2023

Sólo os puedo decir… paciencia y vais a flipar — Maria patiño (@maria_patino) August 7, 2023