El elocuente mensaje de la madre de Almudena Cid ante la paternidad de Christian Gálvez

Hace unos días, Christian Gálvez y Patricia Pardo nos dejaban a todos en shock al anunciar a través de sus redes sociales que se habían casado hace un año en secreto y estaban esperando su primer hijo en común. Una noticia que, imaginamos, no habrá sentado demasiado bien a la ex del presentador, Almudena Cid.

Y es que si echamos cuentas, la boda de la pareja se produjo apenas unos meses después de que Christian y Almudena firmaran el divorcio. Ahora, la madre de la gimnasta, Mina Tostado, ha querido salir en defensa de su hija compartiendo un contundente mensaje en sus redes sociales.

La mujer ha publicado un texto poético en el que ha dejado claro una cosa a su hija: «Te quiero libre«. «Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera», ha publicado Mina.

La presión que sentía Almudena Cid por ser madre

A raíz de la noticia de la futura paternidad de su exmarido, se han viralizado unas declaraciones que hizo hace tiempo Almudena Cid, reconociendo la presión que sentía con respecto a la maternidad: «He tenido una época muy difícil con este tema porque Christian lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas».

«Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera decía que cuándo tendría hijos», confesaba en su momento la actriz. «Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal», reconoció.

La madre de la gimnasta tachó de «manipulador emocional» a su ex yerno

Esta no es la primera vez que la madre de Almudena Cid ataca a su exyerno. Tras conocer la relación de éste con Patricia Pardo, Mina le tachó de «mentiroso». «Anatomía de un manipulador emocional», publicaba en sus redes sociales en una clara indirecta al presentador de Mediaset.

Después, tras el acuerdo de divorcio y la supuesta repartición por la que se llevó 225.000 euros, la mujer también estalló públicamente contra el presentador de ’25 palabras’. «¿Sabíais que existen las leyes? Por su voluntad no le quería dar nada, a dormir en un banco en el rue (…) ¿25.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… ¿Coche de alta gama? Ahora me entero que un Fiat es un coche de alta gama. Siempre con el dinero en la boda como si en la vida fuese lo más importante», escribía Mina en sus redes sociales.

Ahora se ha sabido que Almudena Cid y Christian Gálvez firmaron el divorcio en marzo de 2022. Solo cuatro meses después, concretamente el 29 de julio de ese mismo año, el presentador se casaba con Patricia Pardo.